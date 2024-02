Home

3 Febbraio 2024

Volley Livorno inizia il girone di ritorno con una trasferta a Peccioli

Livorno 3 febbraio 2024 – Volley Livorno inizia il girone di ritorno con una trasferta a Peccioli

Comincia oggi pomeriggio (sabato 3 febbraio) il girone di ritorno nel campionato di Sere C di pallavolo femminile, con il Volley Livorno chiamato a mettersi in strada per affrontare in trasferta il Volley Peccioli.

Le gialloblu sono reduci dalla sconfitta interna per 1-3 nello scontro diretto di settimana scorsa contro la capolista Volley Porcari e faranno di tutto per tornare subito a macinare punti.

Arrivati alla boa di metà stagione, però, è anche tempo per fare un bilancio di quanto fatto da Melosi e compagne, che dopo 10 partite disputate sono seconde in classifica a quota 20 punti, un bottino niente male per una squadra che ha completamente cambiato volto durante l’estate.

«Abbiamo costruito questo gruppo da zero – ci ha tenuto a sottolineare coach Matteo D’Alesio – e se a settembre mi avessero detto che a fine girone di andata sarei stato secondo ci avrei messo la firma.

Il nostro obiettivo era quello di fare un bel campionato e di divertirci, e per ora ci stiamo riuscendo.

Abbiamo il rammarico di non aver fatto punti contro qualche diretta avversaria come Cascina, Cecina e Porcari, ma possiamo ancora crescere e migliorare molto».

Ed è anche per questo motivo che servirà il massimo dell’attenzione questo sabato contro il Volley Peccioli, la classica partita che non deve essere presa sottogamba se si vorrà tornare a casa stringendo tra le mani l’intera posta in palio.

«Sarà una gara difficile – ha dichiarato Martina Stolfi, autrice di una buona prova contro Porcari – come tutte le partite che giochiamo fuori casa. Rispetto a quando le abbiamo affrontate all’esordio in campionato, siamo sicuramente un gruppo più amalgamato. Daremo il massimo per fare tre punti».

