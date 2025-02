Volley Livorno interrompe la striscia di 13 vittore consecutive

Livorno 11 febbraio 2025

Dopo 13 vittorie in fila, la Bi.Emme Service Volley Livorno viene fermata nello scontro diretto contro il Delfino Volley Pescia.

Al PalaFollati, le gialloblù sono state superate in 4 set (18-25, 25-23, 27-29, 23-25) al termine di una partita dove, a esclusione del primo set, sono stati davvero pochi i punti a fare la differenza tra due squadre che se le sono date (sportivamente) di santa ragione facendo divertire il pubblico presente in Banditella.

Sia la Bi.Emme Service che il Delfino Volley hanno offerto una prova di alto livello, ricevendo tanti meritati applausi dagli spalti. Nonostante questo stop, la Bi.Emme Service rimane al comando del girone B di Serie C con 43 punti e una sola lunghezza di vantaggio proprio sul Delfino Volley Pescia e sul McDonald’s Volley Porcari, che domenica pomeriggio ha fatto bottino pieno in casa dell’Oasilido Infinity Volley Viareggio.

Nelle fasi iniziali di gara, Pescia entra in campo con le scarpe ben allacciate. Le ospiti mettono a terra palloni su palloni e scappano via sul 14-9. La Bi.Emme Service torna a contatto (16-15), ma con una nuova spallata il Delfino Volley porta a casa il set per 25-18.

Anche nel parziale successivo Pescia cerca subito la fuga (10-5). Stavolta Melosi e compagne non ci stanno, rimontano e mettono per la prima volta la testa avanti sul 14-13. Le due squadre cominciano a viaggiare spalla a spalla, con la Bi.Emme Service che sale sopra 21-19 e il Delfino Volley che impatta sul 23-23. A risolvere la questione è l’ace di Lavoratori che regala il 25-23 alle padrone di casa.

Nel terzo set la musica è simile a quella del parziale precedente:

Pescia va avanti 10-6, Livorno prima riduce le distanze e poi mette la freccia sul 16-15. Sulle ali dell’entusiasmo, la Bi. Emme Service tocca il 24-22, ma il Delfino Volley è duro a morire. Dopo tre set point annullati alle gialloblù, sono le ospiti a chiudere i giochi alla prima occasione utile con Falseni che mette la firma sul 27-25.

Pescia continua a spingere forte, il Volley Livorno cerca di tenere il ritmo delle avversarie, ma ancora una volta è il Delfino Volley a prendere il largo (17-13). Sotto 23-18, le gialloblù mettono a segno tre punti in fila che riaprono i giochi. A scrivere la parola fine è un errore al servizio della Bi.Emme Service per il 25-23 in favore di Pescia, che si porta così a casa l’intera posta in palio.