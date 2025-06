Home

25 Giugno 2025

Livorno 25 giugno 2025 Volley Livorno: la squadra è stata ricevuta dal sindaco Luca Salvetti in Comune per festeggiare la promozione in Serie B2

Non si sono ancora spenti i riflettori sulla straordinaria promozione in Serie B2 del Volley Livorno. Nella splendida cornice della Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno, le gialloblù — insieme allo staff tecnico e alla dirigenza — sono state ricevute dal sindaco Luca Salvetti per celebrare ancora una volta l’impresa compiuta poche settimane fa.

Alla cerimonia ha partecipato anche il delegato provinciale del Coni, Gianni Giannone, che ha sottolineato con forza l’importanza del traguardo raggiunto da questo straordinario gruppo di giocatrici, capace di riportare il Volley Livorno in Serie B2 dopo ben 14 anni.

Durante l’incontro, il sindaco Luca Salvetti ha consegnato alla squadra una coppa celebrativa, una pergamena e un gagliardetto, riconoscendo il valore sportivo e sociale di questo successo. La coppa entrerà a far parte della bacheca dei trofei del Volley Livorno, testimone di un’annata indimenticabile.

A suggellare l’evento, le ragazze del Volley Livorno hanno voluto omaggiare il primo cittadino con un dono speciale: il pallone di gara utilizzato nel decisivo spareggio playoff contro l’Astra Chiusure Lampo, simbolo di fatica, determinazione e vittoria.

Un momento di grande orgoglio per tutta la società gialloblù, che ora guarda già al futuro. Dopo qualche settimana di meritato riposo, Melosi e compagne sono pronte a tornare in palestra per preparare al meglio l’estate che porterà al grande ritorno in Serie B2.

