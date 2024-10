Home

Volley Livorno: le gialloblù cercano il bis contro il Progetto Volley

12 Ottobre 2024

Livorno 12 ottobre 2024 – Volley Livorno: le gialloblù cercano il bis contro il Progetto Volley

Dopo il bell’esordio vincente di settimana scorsa, il Bi.Emme Service Volley Livorno torna in campo questo sabato alle 18 per la prima di due trasferte consecutive.

Il mini-ciclo di gare lontane da casa per le gialloblù comincia dalla sfida in casa del Progetto Volley Bottegone. Melosi e compagne hanno cominciato il campionato con il piede giusto, superando al debutto l’Oasilido Infinity Volley Viareggio per 3-0.

Un successo arrivato grazie a una buona prova di squadra, con coach D’Alesio che ha avuto ottime risposte da praticamente tutte le sue ragazze, anche da chi è entrato a gara in corsa, segnale di come la rosa del Volley Livorno sia profonda e competitiva in tutti i suoi elementi.

«Sabato con Viareggio – ha confermato D’Alesio – chi è entrato dalla panchina come Lavoratori nel primo set, Lari nel secondo e il resto della squadra nel terzo ci ha dato una grossa mano per portare a casa i tre punti.

Abbiamo avuto un inizio un po’ rugginoso, le ragazze sono partite un po’ contratte, ma alla prima giornata in casa è tutto normale. Poi, superato lo scoglio del primo set, ci siamo sciolte e siamo riusciti a imporre il nostro gioco.

Ci tengo a ringraziare le tante persone venute a vedere la partita in Banditella e le tante bambine del settore giovanile che sono venute a fare il tifo per noi». Tra le tante protagoniste della vittoria del Bi.Emme Service Volley Livorno sull’Oasilido Viareggio c’è anche Chiara Zonta, al rientro dopo aver saltato le partite finali della passata stagione per un infortunio alla spalla.

«Tornare in campo – ha raccontato l’opposto classe 2001 – è stato molto emozionante. Gli ingressi in campo dalla panchina sono stati fondamentali. Vincere 3-0 è stato un buon risultato, sono 3 punti che ci faranno comodo».

Non è però tempo di cullarsi sugli allori, perché Bottegone è una neo-promossa che alla prima giornata ha saputo mettere in difficoltà la Pallavolo Casciavola arrendendosi solo al tie-break.

«Fare punti a Casciavola – ha confermato coach D’Alesio – non è mai facile. Ci troveremo davanti una squadra con molto entusiasmo, sarà una partita molto difficile che andrà preparata bene».

