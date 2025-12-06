Home

Volley Livorno: le gialloblù cercano la svolta contro Versilia

6 Dicembre 2025

Dicembre comincia con una partita tra le mura amiche per la Perullo Volley Livorno. Domani sera (sabato 6 dicembre) con inizio alle ore 21, le gialloblù di coach D’Alesio riceveranno le ospiti del Versilia Pietrasanta Volley.

Melosi e compagne arrivano a questa partita dopo la sconfitta di settimana scorsa per 3-1 contro il Raviolificio Albenga. In terra ligure, la Perullo Volley Livorno ha dato filo da torcere alle avversarie per due set e mezzo prima di alzare bandiera bianca e cedere il passo alle rivali di giornata.

Non è certo un momento facile quello che stanno attraversando le gialloblù, alle prese con una rosa non ancora al completo per via di alcuni problemi fisici. La speranza è che, spinta dal calore del proprio pubblico, la Perullo Volley Livorno trovi la forza necessaria per tornare a muovere la propria classifica, anche se sulla carta le avversarie partono con i favori del pronostico.

Nonostante sia reduce da un passo falso, con Carpe Diem che ha avuto la meglio al tie-break nell’ultimo fine settimana, la formazione allenata da coach Bigicchi dopo 8 giornate sono seconde in classifica con 16 punti conquistati. Non un vero e proprio scontro testa-coda a tutti gli effetti, quindi, ma nemmeno il testa a testa più facile che poteva capitare sulla strada della Perullo Volley Livorno.

Nel roster del Versilia Pietrasanta Volley sono tante le giocatrici con grande esperienza in categoria come Erika Mutti, centrale classe 1990 con un lungo passato tra B1 e B2, o la banda classe 1993 Beatrice Roni. Senza dimenticare l’altra centrale Caterina Nicolini, anche lei in grande spolvero in questo inizio di stagione. Mai come in questo caso, la Perullo Volley Livorno dovrà cercare di gettare il cuore oltre l’ostacolo per iniziare l’ultimo mese dell’anno con il piede giusto.

