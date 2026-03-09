Home

9 Marzo 2026

Volley Livorno: le gialloblù lottano fino alla fine, ma ad Albisola Superiore arriva una sconfitta in tre set

La Liguria non riserva gioie alla Perullo Volley Livorno. Nell’ultima trasferta fuori dai confini della Toscana di questa stagione, le gialloblù di coach D’Alesio sono state sconfitte in tre set dall’Iglina Albisola (28-26, 25-23, 25-21). Ancora una volta, Melosi e compagne hanno mancato l’appuntamento con il primo risultato utile di questo campionato lontano da casa. Sicuramente c’è tanto rammarico in casa Perullo Volley Livorno per come è andata la partita, soprattutto per i primi due set. Le gialloblù sono state a lungo avanti nel punteggio, anche nelle fasi finali dei parziali, prima di venire rimontate e superate sul filo di lana dall’Iglina Albisola. Nei momenti cruciali, le liguri hanno avuto più sangue freddo nel mettere a terra i palloni decisivi per indirizzare la partita nella loro direzione. Nonostante una prestazione tutto sommato buona sia in ricezione che in attacco, alle gialloblù è mancato quel pizzico di cinismo in più per conquistare almeno uno dei primi due parziali e spingere dalla propria parte l’inerzia della gara. Da segnalare per la Perullo Volley Livorno il debutto di Viola Rebuffi, classe 2009, che ha bagnato l’esordio in categoria con un muro-punto.

Al PalaBesio di Albisola Superiore la partita comincia bene per la Perullo Volley Livorno. Nonostante le assenze, le gialloblù entrano in campo con il piglio giusto mettendo spesso e volentieri in difficoltà le avversarie. Dopo aver toccato il +6 sul 14-8 e aver tenuto senza problemi a lungo il comando delle operazioni, sul 19-14 Albisola mette a terra cinque punti in fila per riportare il punteggio in parità. Il set va ai vantaggi, la Perullo Volley Livorno ha due occasioni per chiudere i giochi ma alla fine è l’Iglina a vincere 28-26.

Sulle ali dell’entusiasmo le padroni di casa scappano via in avvio del parziale successivo (6-2). Ma la Perullo Volley Livorno non ci sta, si riorganizza e impatta sul 10-10. Albisola tenta di nuovo la fuga (16-13), le gialloblù prima riducono le distanze, poi fanno conto pari e infine si portano sopra 21-19. Ancora una volta, alla Perullo Volley Livorno manca il centesimo per fare l’euro, tanto che Albisola rimonta e in volata brucia le gialloblù (25-23).

Melosi e compagne ripartono di nuovo pancia a terra, nella speranza di riaprire la partita. La Perullo Volley Livorno gioca a viso aperto senza risparmiarsi (9-7 e 12-10 per le gialloblù). L’Iglina ha qualcosa in più nel suo serbatoio e approfittando delle difficoltà delle gialloblù volano sul 16-13. Nel finale la Perullo Volley Livorno accorcia le distanze riportandosi sotto 22-20, ma l’Iglina Albisola non si fa prendere dal panico e il punto del 25-21 regala il successo alle liguri.

