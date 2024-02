Home

12 Febbraio 2024

Livorno 12 febbraio 2024 – Volley Livorno: le gialloblu tornano a vincere in casa per 3-1 contro Cascina e accorciano le distanze dalla vetta della classifica

Torna a vincere davanti al proprio pubblico il Volley Livorno che supera in quattro set la Pallavolo Cascina e si conferma al secondo posto in classifica a quota 26 punti.

Melosi e compagne si sono imposte per 3-1 (25-22, 25-13, 15-25, 25-19) su una squadra che non ha certo steso un tappeto rosso di fronte alle gialloblù, che hanno avuto il merito di riattaccare la spina dopo il passaggio a vuoto del terzo set andando così a conquistare l’intera posta in palio.

Un successo che vale doppio, vista anche la sconfitta della capolista Volley Porcari, adesso distante solo quattro punti e prossima avversaria delle ragazze di coach D’Alesio.

Al PalaFollati di Banditella, il Volley Livorno comincia la partita contro Cascina su marce alte salendo rapidamente sul 6-2.

Le avversarie non ci stanno e rimontano lo svantaggio fino a impattare sull’11-11. Le gialloblu scappano di nuovo via segnando quattro punti in fila, ma le ospiti rispondono presente con un parziale di 0-4 per la nuova parità sul 15-15.

Da quel momento si viaggia punto a punto fino al 22-22, dove il Volley Livorno piazza lo scatto decisivo, con Bitossi che mette lo zampino su tutti e tre i punti che regalano il 25-22 alle labroniche.

Il secondo set scivola via senza grossi problemi, con il Volley Livorno che fa la voce grossa e la Pallavolo Cascina che non riesce a tenere il ritmo delle gialloblu.

Sotto due set a zero, le cascinesi hanno un sussulto di orgoglio, mentre le gialloblu di D’Alesio alzano troppo presto le mani dal volante concedendo alle rivali di vincere il parziale abbastanza facilmente e allungare la partita.

Nel quarto set, però, è di nuovo il Volley Livorno a salire in cattedra. Si viaggia punto a punto fino al 10-9, poi sul turno al servizio di Zonta le padrone di casa aprono un break di 7-0 che non lascia scampo alle rivali di giornata.

Le gialloblu non si voltano più indietro e quando Bitossi mette a terra il punto del 25-19 può scattare la festa per i tre punti in casa Volley Livorno.

