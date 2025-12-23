Home

23 Dicembre 2025

Volley Livorno: le gialloblù tornano al successo superando l’Ambra Cavallini Pontedera in quattro set

Livorno 23 dicembre 2025

Ci sono tre punti sotto l’albero di Natale della Perullo Volley Livorno. Al PalaFollati in Banditella, le gialloblù superano in 4 set l’Ambra Cavallini Pontedera (25-22, 21-25, 25-12, 26-24) confezionando il miglior regalo possibile per salutare il 2025 con il sorriso sulle labbra. Le ragazze di coach D’Alesio hanno raccolto i frutti dei progressi visti nelle ultime settimane andando a raccogliere la terza vittoria in campionato contro un’avversaria che non ha mollato fino all’ultimo punto. Melosi e compagne hanno avuto il merito di rispondere presente nei momenti decisivi mettendo a terra palloni pesanti per tornare al successo davanti ai propri tifosi. Nelle fasi iniziali la Perullo Volley Livorno e l’Ambra Cavallini viaggiano a lungo spalla a spalla. Il primo scatto in avanti è delle gialloblù padrone di casa, che si portano sopra 13-10. La Perullo Volley Livorno allunga, ma sul 20-15 qualcosa si inceppa. Un break di sette punti in fila riporta le pontederesi sopra 22-20. Il cambio palla manda Bianca Meini in battuta ed è proprio un suo ace a completare la rimonta che regala il 25-22 alla Perullo Volley Livorno. Al rientro in campo l’inerzia della partita passa completamente nelle mani dell’Ambra Cavallini, che mette in difficoltà la ricezione gialloblù e vola via sul 9-0. Punto dopo punto, la Perullo Volley Livorno riduce il distacco riportandosi in un paio di occasioni a sole tre lunghezze di distanza. Dal canto suo, l’Ambra Cavallini mantiene saldamente tra le mani la barra del comando fino al 25-21 che riporta in parità il conteggio dei parziali. Al rientro in campo è di nuovo l’Ambra Cavallini a partire meglio (5-2), ma in men che non si dica la Perullo Volley Livorno comincia a imporre il proprio ritmo alla partita. Le gialloblù costruiscono rapidamente un bel margine di sicurezza tra sé e le rivali di giornata, arrivando a toccare la doppia cifra di vantaggio. Ci pensa poi Sara Crecchi a mettere la firma sul 25-12. Nel quarto set la parola d’ordine è equilibrio. Nessuno riesce a prendere il largo, con la tensione che comincia a crescere con il passare degli scambi. La Perullo Volley Livorno annulla un set point all’Ambra Cavallini e poi, alla prima occasione utile, con un muro di Giorgia Lavoratori trova il 26-24 che chiude definitivamente i giochi facendo scattare la festa nel quartier generale gialloblù.

