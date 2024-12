Livorno 2 dicembre 2024 Volley Livorno: le ragazze di coach D’Alesio mantengono l’imbattibilità casalinga superando per 3-0 il Donoratico Volley

Volley Livorno detta nuovamente legge al PalaFollati in Banditella superando per 3-0 (25-13, 25-19, 25-14) l’Ecoresort Paradù Donoratico Volley.

Le gialloblù hanno portato a casa altri tre punti con una buona prestazione di squadra. Tra i dati più significativi di questa partita ci sono soprattutto i 15 ace messi a segno da Melosi e compagne.

Con questo successo, la Bi.Emme Service Volley Livorno è salita a quota 22 punti in classifica, a -3 dalla capolista Delfino Volley Pescia, caduta in trasferta al tie-break contro la Pallavolo Follonica.

Fin dalle prime fasi di gara il Volley Livorno prende in mano il comando delle operazioni. Le gialloblù scappano subito sul 6-1, costringendo Donoratico a chiamare timeout.

L’Ecoresort Paradù si riorganizza e punto dopo punto si riporta a contatto. Sull’11-10, la Bi.Emme Service scala un’altra marcia, piazza un break di 6-0 e si riporta avanti di 7 lunghezze. Il Volley Livorno continua ad allungare fino al 25-13 che chiude il primo parziale in favore delle gialloblù.

Nel secondo set le due squadre viaggiano a lungo spalla a spalla, con Donoratico che cerca di mettere tra sé e le padrone di casa qualche punto in un paio di occasioni e la Bi.Emme Service che rintuzza ogni tentativo di fuga delle avversarie.

A rompere l’equilibrio sono 5 punti in fila messi a terra dalle gialloblù, con il punteggio che passa dal 14-13 al 19-13. Le ospiti provano a rifarsi sotto (20-18), ma il Volley Livorno accelera di nuovo fino al primo tempo di Melosi per il 25-19.

Al rientro in campo, il copione è simile a quello dell’inizio della partita, con la Bi.Emme Service che sale prima sul 9-4 e poi sul 15-7. Donoratico stavolta non ha la forza per rispondere e su un bel punto di Lavoratori arriva il 25-14 che regala il bottino pieno al Volley Livorno.

«È stata una partita molto emozionante e, per certi versi, anche molto difficile. – ha commentato a fine gara Camilla Boschetto, libero classe 2006 che contro Donoratico è stata schierata in battuta in un paio di occasioni da coach D’Alesio – Il nostro obiettivo era mantenere alta la concentrazione e siamo riuscite a farlo al meglio. Per noi era molto importante fare tre punti prima della sosta di sabato prossimo. Ora dobbiamo subito pensare ai prossimi impegni che ci attendono».