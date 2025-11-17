Volley Livorno lotta ma non raccoglie punti a Firenze, Liberi e Forti vince 3-0

Home

17 Novembre 2025

Livorno 17 novembre 2025

Appuntamento rimandato con i primi punti in trasferta di quest’anno per la Perullo Volley Livorno.

Al PalaPaganelli di Firenze, le padrone di casa della Stillisolutions Liberi e Forti si sono imposte per 3-0 (25-28, 25-21, 25-23).

Nonostante una prestazione in crescendo di Melosi e compagne, con le gialloblù di coach D’Alesio che hanno messo in piedi una buona prova giocando a lungo alla pari con le rivali di giornata e arrivando vicine a conquistare almeno un set, la Perullo Volley Livorno torna a casa a mani vuote ma con sensazioni incoraggianti per il futuro.

Nelle fasi iniziali regna sovrano l’equilibrio con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Il primo scatto in avanti è della Stillisolutions (18-13), con la Perullo Volley Livorno che non ci mette molto a ridurre le distanze (19-17).

Liberi e Forti accelera nuovamente per liberarsi della stretta marcatura delle gialloblù e con un mani-fuori di Miserendino fa 25-18. Al rientro in campo le padrone di casa viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e partono subito forte (10-5).

La Perullo Volley Livorno non perde tempo nel riorganizzarsi e fa conto pari sul 10-10. La partita vive di parziali, prima Liberi e Forti segna sette punti di fila poi le gialloblù piazzano un contro-break di 9-3 per tornare sotto sul 20-19. A risolvere la questione in favore della Stillisolutions è ancora Miserendino con il pallone del 25-21.

Nel terzo set si viaggia a lungo spalla a spalla con sorpassi e controsorpassi. A dare una spallata stavolta è il Volley Livorno, che si porta sopra 20-16. Liberi e Forti non ci sta e rimette immediatamente la testa avanti sul 21-20. Nel finale, un errore in battuta concede alla Stillisolutions il 25-23 che chiude definitivamente i giochi.

Crediti per la foto: Andrea Dani (@andreadaniphoto)