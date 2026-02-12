Volley Livorno: l’Under 18 vince il campionato territoriale Basso Tirreno battendo Grosseto in finale

Home

12 Febbraio 2026

Vittoria, primo posto e medaglia d’oro! Il Volley Project Livorno Under 18 è campione territoriale del Comitato Basso Tirreno. Le rosanero allenate in panchina da coach Matteo D’Alesio, coadiuvato da coach Luca Renai, hanno superato in finale le pari età della Luca Consani Pallavolo Grosseto per 3-1. Mastrosimone e compagne hanno così coronato un cammino che ha visto il Volley Project Under Livorno Under 18 chiudere a punteggio pieno le partite del proprio girone per poi vincere il quarto di finale contro Riotorto e la semifinale contro Bellaria Pontedera. Il tutto perdendo solo due set lungo tutta questa straordinaria cavalcata.

In Banditella, davanti a un pubblico che ha riempito in ogni ordine di posto il PalaFollati, dopo un avvio equilibrato, la prima spallata è del Volley Project Livorno, che con un break di 6-0 si porta avanti 15-8. Grosseto non ci sta e punto dopo punto ricuce le distanze fino al 19-17 che costringe coach D’Alesio a chiamare timeout. Il minuto di pausa permette alle rosanero di ricalibrarsi e scappare di nuovo sul +5 (22-17). La Luca Consani torna sotto (22-20), ma un primo tempo di Pollice mette al sicuro il primo set (25-22).

Al rientro in campo, qualcosa si inceppa in casa Volley Project Livorno. Le maremmane alzano il loro livello in battuta, mettendo spesso e volentieri in difficoltà la ricezione rosanero. Il risultato è un set dove Grosseto mantiene sempre un buon cuscinetto di vantaggio sulle padrone di casa fino all’ace di Marzocchi per il 25-16.

Il passaggio a vuoto viene subito metabolizzato dal Volley Project Livorno, tanto che nel terzo set le rosanero si portano subito avanti 6-1. Stavolta il vento gonfia le vele delle labroniche, che respingono costantemente al mittente i timidi tentativi di rimonta delle avversarie fino al colpo in parallela di Magaldi che vale il 25-18.

Sulle ali dell’entusiasmo, il Volley Project Livorno mantiene il comando delle operazioni anche nel parziale successivo. La Luca Consani cerca di rimanere a contatto, ma una nuova accelerazione permette alle rosanero livornesi di volare via sul 12-7. Il serbatoio delle energie di Grosseto va in riserva, con le maremmane che non hanno più la forza di rispondere. A far scattare la festa in casa Volley Project Livorno ci pensa Mastrosimone che mette a terra il punto decisivo del 25-14.

VOLLEY PROJECT LIVORNO: Calzecchi, Cabras, Pollice, Mastrosimone, Socci, Magaldi, Rosso, Cavallini, Rossi, Risaliti, Tabani, Deri, Giorgi, Salvadori. All.: D’Alesio. Vice all.: Renai.

