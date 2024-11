Home

Volley Livorno: Melosi e compagne affrontano il Donoratico Volley per chiudere di slancio il mese di novembre

30 Novembre 2024

Livorno 30 novembre 2024 Volley Livorno: Melosi e compagne affrontano il Donoratico Volley per chiudere di slancio il mese di novembre

La Bi.Emme Service Volley Livorno chiude il mese di novembre oggi pomeriggio (sabato 30) affrontando l’Ecoresort Paradù Donoratico Volley alle ore 18 tra le mura amiche del PalaFollati in Banditella.

Le gialloblù di coach D’Alesio arrivano a questa partita dopo aver conquistato una vittoria di grande valore settimana scorsa al tie-break in casa della Verodol Pallavolo Casciavola.

«È stata una partita molto difficile e molto intensa – ha commentato Leonardo Orsini, allenatore in seconda del Volley Livorno per questa stagione – dove le avversarie ci hanno messo a dura prova.

Devo fare i complimenti alle ragazze perché hanno saputo ribaltare una situazione che si era messa male, riacciuffare due volte Casciavola e portarla a casa. Non era semplice, anche a livello mentale, rimettersi in carreggiata, ma ce l’abbiamo fatta».

«A Casciavola – ha confermato Sofia Migliorini, palleggiatrice della Bi.Emme Service – abbiamo trovato di fronte una squadra molto giovane e agguerrita, che ci ha messo in difficoltà fin da subito. Noi siamo partite contratte, come spesso ci accade in trasferta, poi nel finale siamo riuscite a ribaltare il risultato. È in questi momenti difficili che viene fuori la forza del gruppo».

Ed è proprio la profondità della squadra a disposizione di coach D’Alesio uno dei segreti di questo buon inizio di campionato della Bi.Emme Service Volley Livorno. La dirigenza gialloblù ha costruito in estate una squadra davvero profonda, dove tutte possono dare il loro contributo alla causa.

Quando fai prestazioni del genere vuol dire che hai tra le mani tante giocatrici davvero brave». Guardando la classifica, alla vigilia il pronostico del testa a testa tra Volley Livorno e Donoratico Volley pende a favore di Melosi e compagne, ma in questa Serie C non bisogna mai sottovalutare nessuno se si vogliono evitare brutte sorprese.

«Anche se Donoratico è nella parte bassa della classifica servirà la giusta concentrazione per prenderci i tre punti», ha sottolineato Migliorini. «L’Ecoresort Paradù – ha concluso Orsini – ha vissuto un inizio difficile, ma ora sta venendo fuori piano piano, come dimostra il set strappato a Porcari nell’ultima partita disputata. Verranno qui convinte di poter fare risultato. Noi non dobbiamo abbassare la concentrazione, anche perché settimana prossima ci toccherà il turno di riposo e sarebbe bello arrivarci dopo aver conquistato un’altra vittoria».

