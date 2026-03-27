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Volley Livorno: missione tris, al PalaCosmelli arriva Albenga

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27 Marzo 2026

Volley Livorno: missione tris, al PalaCosmelli arriva Albenga

Livorno 27 marzo 2026 Volley Livorno: missione tris, al PalaCosmelli arriva Albenga

Non c’è due senza tre. La Perullo Volley Livorno spera di mantenere fede all’antico detto questo sabato sera (28 marzo, inizio ore 21), quando al PalaCosmelli arriverà il Raviolificio San Giorgio Albenga per l’ennesimo scontro diretto con in palio punti importanti per provare ad agganciare chi sta più avanti in classifica.

Le gialloblù di coach D’Alesio arrivano a questa partita sulle ali dell’entusiasmo dopo aver vinto settimana scorsa in trasferta contro il Rinascita Volley.

Per Melosi e compagne non solo è stato il primo successo di questo campionato lontano da casa, ma è stata anche la prima volta che la Perullo Volley Livorno ha portato a casa due affermazioni consecutive.

«A Firenze è stata una bella partita, una bella prestazione di squadra – ha commentato Sara Crecchi, banda della Perullo Volley Livorno – che rispecchia gli allenamenti che facciamo.

Ci stiamo allenando bene da tempo, ora siamo rientrate tutte e la partita con Rinascita è stata la conferma di che squadra possiamo essere se siamo al completo. Siamo un gruppo molto affiatato e unito, in palestra c’è un bel clima e questo si rivede anche nei momenti importanti e decisivi come nel finale del secondo set».

Volley Livorno: missione tris, al PalaCosmelli arriva Albenga

Come spesso si dice nel mondo dello sport, vincere è spesso la panacea di tutti i mali. E anche se la classifica ancora non sorride alla Perullo Volley Livorno, sicuramente aver ritrovato le proprie consapevolezze aiuta a guardare ai prossimi impegni con maggior fiducia. «In trasferta – ha aggiunto coach D’Alesio – non è mai facile vincere. Fare tre punti con Rinascita è stato importante soprattutto per dare continuità alla vittoria in casa con Liberi e Forti. Rinascita ci ha messo in difficoltà con la battuta, le ragazze sono state brave a rimanere lucide e a voler vincere la partita anche quando le cose si sono messe male. Il tempo sta stringendo, noi siamo costretti a dover fare punti in tutte le partite. Queste due vittorie di fila ci volevano, ora ci aspetta una partita difficile. Contro Albenga dovremo cercare di fare il massimo per poi provare a far bene anche contro squadre di alta classifica dopo la sosta per la Pasqua». Le liguri non si presenteranno a Livorno per fare da sparring partner. Il successo dello scorso fine settimana su Carpe Diem, tra le pretendenti per un posto al sole nei playoff, dimostra come Albenga sia squadra temibile e da non sottovalutare. La Perullo Volley Livorno dovrà tirare fuori un’altra grande prestazione di squadra per continuare a cavalcare il momento positivo e continuare la sua rimonta in classifica.