Volley Livorno, niente da fare contro la capolista Porcari

29 Gennaio 2024

Livorno 29 gennaio 2024 – Volley Livorno, niente da fare contro la capolista Porcari

Il big match dell’ultima giornata del girone di andata di Serie C tra Volley Livorno e Volley Porcari finisce nelle mani delle lucchesi che si impongono, al PalaFollati, per 1-3 (14-25, 26-24, 22-25, 13-25) infliggendo alle gialloblu la prima sconfitta casalinga di questa stagione.

A penalizzare Melosi e compagne i tanti errori commessi che non hanno permesso alle labroniche di avere la chance di giocarsela alla pari contro una squadra che ha dimostrato di non concedere nessuno sbaglio alle avversarie e di meritarsi la prima posizione in classifica con 7 punti di vantaggio proprio sulle livornesi.

Il Volley Livorno comincia la partita in maniera fin troppo contratta, soprattutto al servizio, con tante battute sbagliate, Porcari, dal canto suo, martella fin da subito spingendo la gara sui binari preferiti e chiudendo il primo set senza troppi problemi sul 14-25.

Nel secondo parziale, le ospiti salgono sopra sul 2-6, ma le ragazze di coach D’Alesio reagiscono immediatamente e impattano sul 6-6. Il break a favore scuote le gialloblu che alzano il livello del loro gioco tenendo bene testa alla prima della classe.

Le labroniche mettono la freccia e, pur non trovando il modo di sfuggire alla marcatura stretta delle rivali, arrivano in vantaggio nelle fasi decisive. Trascinate da Campani, le gialloblu chiudono sul 26-24 e riportano in parità il conteggio dei set.

Nel terzo parziale è praticamente sempre Porcari ad avere in mano le redini del gioco, ma sul 17-20 il Volley Livorno esprime il massimo sforzo e rimonta fino al 20-20. Purtroppo, però, nel momento decisivo, è ancora Porcari a spingere sull’acceleratore e piazzare uno scatto che spinge le ospiti fin sul 22-25.

Il quarto set è una fotocopia di quanto visto a inizio gara. Il Volley Livorno non ha più le forze per rispondere alle soluzioni vincenti trovate da Porcari, che ha vita facile nel mettere subito tanti punti di distanza tra sé e le gialloblu per poi schiacciare a terra il punto del 13-25 e far partire i titoli di coda

