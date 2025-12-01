Volley Livorno: niente punti in Liguria, Albenga vince 3-1
Livorno 1 dicembre 2025 Volley Livorno: niente punti in Liguria, Albenga vince 3-1La prima trasferta in Liguria non regala gioie alla Perullo Volley Livorno. Le gialloblù di coach D’Alesio sono state superate in quattro set dal Raviolificio San Giorgio Albenga (25-22, 16-25, 25-19, 25-15), che ha così conquistato l’intera posta in palio. Melosi e compagne, arrivate al PalaLeca di Albenga con una rosa accorciata rispetto al solito complice qualche infortunio di troppo che ha costretto alcune giocatrici a rimanere ai box, hanno retto per due set e mezzo prima di cedere il passo alle padrone di casa. Ancora una volta, dunque, rimane ferma a zero la casella dei punti fatti lontano dalle mura amiche per la Perullo Volley Livorno, che adesso dovrà ricompattarsi in vista della prossima giornata, quando al PalaCosmelli arriverà il Versilia Pietrasanta Volley, sconfitto sabato sera al tie-break dal Carpe Diem. In avvio di gara è subito Albenga a fare la voce grossa. Alla Perullo Volley Livorno, in campo dall’inizio con un sestetto inedito, serve qualche scambio per affinare i meccanismi mentre le liguri non perdono tempo nell’andare avanti prima 11-6 e poi 15-9. Le gialloblù, però, non si perdono d’animo e punto dopo punto riescono a ridurre il distacco rientrando nella scia delle avversarie (23-22). Poi, un errore in battuta e un mani-fuori di Cassisi spingono Albenga sul 25-22. Al rientro in campo è la Perullo Volley Livorno a prendere in mano le redini della partita (11-4). Le gialloblù tengono il piede piantato sull’acceleratore. Le liguri tentano di imbastire qualche timido tentativo di rimonta, ma la Perullo Volley Livorno mantiene saldamente il controllo. L’ace di Zonta vale il 25-16 che riporta in parità il conto dei parziali. Nel terzo set regna a lungo l’equilibrio, con Albenga avanti nel punteggio e la Perullo Volley Livorno sempre a contatto delle rivali di giornata. Sul 15-15, le liguri approfittano di qualche passaggio a vuoto delle gialloblù e piazzano un break di 9-1. La Perullo Volley Livorno si rimette in moto, ma Albenga chiude la questione sul 25-19. Nel parziale successivo, purtroppo per le gialloblù, non c’è storia. Le liguri volano via sull’11-1 e non si voltano più indietro fino al 25-15 che consegna i tre punti ad Albenga. Perullo Volley Livorno: Calzecchi, Vespasiani, Melosi, Lavoratori, Saviozzi, Crecchi, Pollice, Pettenon, Ricoveri, Rosso, Pasanisi, Meini, Zonta, Cabras. All.: D’Alesio.