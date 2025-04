Home

Volley Livorno non si ferma: netto successo contro l'Aglianese

17 Aprile 2025

Volley Livorno non si ferma: netto successo contro l'Aglianese

Casa dolce casa. Davanti a una cornice di tifosi che ha fatto sentire il proprio calore e il proprio sostegno dal primo all’ultimo punto, la Bi.Emme Service Volley Livorno ha nuovamente dettato legge al PalaFollati in Banditella superando in tre set il Volley Aglianese (25-20, 25-16, 25-19). Con questo successo pieno, le gialloblù di coach D’Alesio si confermano in testa alla classifica, a +2 sul Delfino Pescia e +4 sul McDonald’s Volley Porcari a tre giornate dalla fine.

La gara si apre con le neroverdi ospiti che si portano rapidamente avanti sul 5-2. La Bi.Emme Service alza i giri del proprio motore e mette la freccia per il sorpasso salendo sopra 9-7. Il Volley Aglianese non è certo venuto a fare passerella a Livorno e con tre punti in fila si riporta in vantaggio.

Melosi e compagne piazzano un contro-break di 4-0 e la Bi.Emme Service vola sul 13-10. Ma Agliana non ci sta, rimonta e mette a terra il punto del 18-17. In questo continuo botta e risposta, le gialloblù riprendono subito in mano le redini del parziale (21-19) e risolvono la contesa a loro favore con un tocco di seconda di Migliorini per il 25-20.

Nel secondo set, la Bi.Emme Service sull’onda dell’entusiasmo scappa subito via sul 10-4. Il Volley Aglianese cerca in tutti i modi di rimanere a contatto (10-7), ma stavolta il Volley Livorno tiene sempre a debita distanza le avversarie controllando il punteggio senza troppi problemi fino al 25-16 realizzato da Mannucci con una diagonale di mano mancina.

Alla ripresa delle operazioni, le gialloblù continuano a tenere il piede ben piantato sull’acceleratore. I primi scambi del terzo set premiano la Bi.Emme Service, che si porta prima sul 7-2 e poi sul 14-6. Ancora una volta, l’Aglianese non si dà certo per vinta arrivando a ridurre il ritardo sul -3 (20-17). Il Volley Livorno non concede altro spazio di rimonta alle avversarie e con l’ultima decisiva spallata scrive il 25-19 con un mani-fuori di Zonta che chiude definitivamente i giochi.

