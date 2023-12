Home

Sport

Volley Livorno, nuovo rapporto di collaborazione con il Volleyrò Casal de’ Pazzi

Sport

6 Dicembre 2023

Volley Livorno, nuovo rapporto di collaborazione con il Volleyrò Casal de’ Pazzi

Livorno 6 dicembre 2023 – Volley Livorno, nuovo rapporto di collaborazione con il Volleyrò Casal de’ Pazzi

Il Volley Livorno annuncia di aver stretto un nuovo rapporto di collaborazione con il Volleyrò Casal de’ Pazzi, la squadra più titolata d’Italia a livello giovanile.

Nel corso della sua quarantennale storia, il Volleyrò Casal de’ Pazzi è stato per 14 volte Campione d’Italia nelle categorie Under 14, Under 16, Under 17 e Under 18.

Per il Volley Livorno è sia un grande onore poter coltivare i rapporti con una società di questo spessore sia un importante riconoscimento per il lavoro quotidiano che gli staff tecnici gialloblù svolgono in palestra per far crescere tutto il proprio settore giovanile.

La collaborazione con il Volleyrò porterà indubbi benefici al Volley Livorno, che avrà l’opportunità di confrontarsi con tecnici giovanili di assoluto livello per diventare un punto di riferimento sempre più centrale nel mondo della pallavolo femminile in Toscana.

Come primo passo di questa collaborazione raggiunta tra Volley Livorno e Volleyrò Casal de’ Pazzi, il 7 e l’8 dicembre l’Under 14 del New Life Project parteciperà alla sesta edizione del Memorial Andrea Scozzese, un torneo a inviti organizzato al PalaVolleyrò di Roma per ricordare e celebrare l’ideatore e fondatore del progetto Volleyrò Casal de’ Pazzi.

“Siamo legati al Volleyrò da anni, da quando Elena Pietrini ed Emma Graziani hanno lasciato la nostra maglia per vestire la loro. – ha dichiarato Mascio Grassi, presidente del Volley Livorno –

Siamo estremamente felici di poter collaborare con il Volleyrò perché per noi questo significa fare un grande passo avanti verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati.

L’intento è quello di poter attrarre nelle nostre formazioni sempre più ragazze del territorio, anche di interesse nazionale, per poi segnalare i profili più interessanti al Volleyrò.

Il rapporto con il Volleyrò è nato grazie ad Andrea Scozzese, che ci avvicinò qualche anno fa. Per noi partecipare al Memorial che lo ricorda non è solo un momento per confrontarci contro squadre di livello altissimo ma anche un’occasione per celebrare una persona che ricordiamo davvero con tanto affetto”.

Volley Livorno, nuovo rapporto di collaborazione con il Volleyrò Casal de’ Pazzi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin