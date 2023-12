Home

16 Dicembre 2023

Volley Livorno, oggi ultimo impegno del 2023 contro il Follonica

Livorno 16 dicembre 2023 –

Ultimo impegno del 2023 per il Volley Livorno, oggi pomeriggio chiamato a scendere in campo tra le mura amiche di Banditella per affrontare la Pallavolo Follonica alle ore 18.

Le gialloblù di coach D’Alesio arrivano a questa partita sulla scia di due vittorie consecutive dopo i successi ottenuti sulla Robur Massa e sull’Oasi Volley Viareggio. La Pallavolo Follonica, invece, è reduce da tre sconfitte in fila, rimediate per mano di Volley Porcari, Oasi Volley Viareggio e Donoratico Volley.

«Questa per noi è una partita importante – ha sottolineato coach D’Alesio – perché dobbiamo dare continuità a quanto fatto nelle ultime settimane. Follonica è un’ottima squadra con diverse giocatrici professioniste, non sarà una gara facile. Dobbiamo tenere alta l’attenzione».

«Daremo tutto quello che abbiamo – ha confermato Andrea Campani – per concludere al meglio il 2023. Mi aspetto una buona prestazione da parte mia e di tutta la squadra».

