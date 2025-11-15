Home

Volley Livorno, per le gialloblù arriva la trasferta contro Liberi e Forti

15 Novembre 2025

Dopo la bella vittoria di settimana scorsa in cinque set sull’Iglina Albisola Pallavolo, oggi pomeriggio (sabato 15 novembre, con fischio d’inizio alle ore 18) la Volley Livorno torna in campo per affrontare la prima di diverse trasferte in quel di Firenze di questa stagione.

Avversarie di questo fine settimana saranno le ragazze della Stillisolutions Liberi e Forti, reduci dalla sconfitta in volata al tie-break per 16-14 contro la Normac Genova.

I punti raccolti nell’ultimo turno hanno sicuramente fatto bene al morale in casa Volley Livorno, con le gialloblù che hanno avuto il merito di ribaltare una partita che dopo i primi due set sembrava già scritta in favore dell’Iglina Albisola Pallavolo.

Davanti al proprio pubblico, Melosi e compagne hanno reagito da squadra vera portando a casa una vittoria dall’elevato peso specifico sotto tanti punti di vista «È stata una partita davvero al cardiopalma – ha commentato Linda Pettenon, centrale della Perullo Volley Livorno arrivata quest’estate a vestire i colori gialloblù – piena di emozioni, sia belle che brutte.

Finalmente abbiamo portato il risultato a casa. Questa vittoria ci voleva per lo spirito, ci voleva per la squadra e per la classifica. Siamo ovviamente tutte molto contente per come è andata. Credo che la chiave di questo successo sia stato il cambio di passo a livello di mentalità.

Nonostante le difficoltà, nonostante i primi due set persi, siamo rimaste sempre attaccate ai punti e alla partita e questo ci ha permesso di riprenderla e di giocarla da gruppo fino alla fine». La notizia della settimana per la Perullo Volley Livorno è il cambio di allenatore.

Matteo Falchi ha lasciato la guida della squadra, in accordo con la società, per motivi personali. Sulla panchina gialloblù è tornato Matteo D’Alesio, l’allenatore che nella passata stagione ha conquistato la promozione in Serie B2 dopo la vittoria nello spareggio playoff contro Euroripoli.

Crediti per la foto: Andrea Dani (@andreadaniphoto)

