Volley Livorno pronta al riscatto: questa sera al PalaCosmelli c’è il Rinascita Volley Firenze

22 Novembre 2025

Il Volley Livorno è pronto per scendere di nuovo in campo davanti ai propri tifosi.

Questa sera (sabato 22 novembre), con inizio alle ore 21, le gialloblù di coach D’Alesio affronteranno al PalaCosmelli il Rinascita Volley Firenze. Melosi e compagne arrivano a questa partita dopo aver rimediato settimana scorsa una sconfitta per 3-0 in casa della Stillisolutions Liberi e Forti.

Al di là del risultato, quanto fatto al PalaPaganelli di Firenze dalla Perullo Volley Livorno ha dato segnali incoraggianti per le prossime sfide, come ha confermato lo stesso coach D’Alesio a fine gara:

«In generale le ragazze hanno fatto una buona prestazione. Abbiamo i valori giusti per fare bene, dobbiamo migliorare su alcuni aspetti alzando in primis il livello dell’attenzione durante la settimana. Siamo consapevoli che c’è da lavorare e da allenarsi duramente in palestra».

Sebbene il calendario dica che siamo solo alla settima giornata di campionato, il testa a testa con il Rinascita Volley Firenze è uno scontro diretto con in palio punti che potrebbero pesare a fine stagione. Il record delle due squadre è identico (2 vittorie e 4 sconfitte), con le gigliate che hanno in classifica 6 punti, 1 in più della Perullo Volley Livorno. Nell’ultima uscita, il Rinascita Volley Firenze ha ceduto il passo per 3-0 nel derby contro il Carpe Diem. La formazione allenata da coach Pedone arriverà dunque al PalaCosmelli con tanta voglia di far bene per rilanciarsi immediatamente. La Perullo Volley Livorno si troverà di fronte una squadra composta da tante giocatrici giovani molto talentuose che non stenderanno di certo il tappeto rosso di fronte alle gialloblù. Ci sarà bisogno di una prestazione di alto livello per tornare a fare punti.

