Home

Sport

Volley Livorno quinta vittoria di fila a Donoratico

Sport

22 Gennaio 2024

Volley Livorno quinta vittoria di fila a Donoratico

Livorno 22 gennaio 2024 – Volley Livorno quinta vittoria di fila a Donoratico

Viene via con tre punti pesantissimi il Volley Livorno dalla trasferta contro Donoratico.

Le gialloblu si sono imposte per 0-3 (23-25, 19-25, 17-25) su un campo dove tante squadre forti di questo campionato avevano ceduto il passo contro le padrone di casa.

Le ragazze di coach D’Alesio hanno fin da subito approcciato bene la partita, portando così a casa un successo che permette loro di confermarsi in seconda posizione a -4 dalla capolista Volley Porcari, prossima avversaria delle gialloblu.

A Donoratico, il Volley Livorno parte con Migliorini in regia, Zonta opposto, Mastrosimone e Bitossi in banda, al centro Campani e Salani (al debutto da titolare in stagione) e Ricoveri libero.

Dopo un buon inizio di gara, con le livornesi molto concentrate, Donoratico ha tentato la fuga sul 14-11. Le gialloblu hanno avuto il merito di affrontare il momento di difficoltà con il piglio giusto e, senza farsi prendere dal nervosismo, hanno rimontato le avversarie per poi chiudere sul 23-25.

Nel secondo set un Volley Livorno più sciolto e più rilassato ha preso rapidamente un buon margine di vantaggio su Donoratico.

La squadra, consapevole dell’importanza di questa partita, è salita di tono punto dopo punto riducendo gli errori al servizio rispetto alla sfida casalinga di sette giorni prima con Casciavola. E nonostante di fronte ci fosse una formazione con un paio di giocatrici esperte che ha costretto Bitossi e compagne a percentuali più basse in attacco, le labroniche hanno condotto il parziale fino al 19-25 senza troppi problemi.

Il terzo set è scivolato via tranquillamente, con il Volley Livorno che ha messo a terra la palla del 17-25 per regalarsi la quinta vittoria consecutiva. Da segnalare l’esordio stagionale di Giulia Gai, che si è messa in mostra con un ottimo turno al servizio e con una bella prestazione in difesa e ricostruzione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin