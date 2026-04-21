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Volley Livorno: reazione tardiva e ko amaro per le gialloblù contro Carpe Diem

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21 Aprile 2026

Volley Livorno: reazione tardiva e ko amaro per le gialloblù contro Carpe Diem

Livorno 21 aprile 2026 Volley Livorno: reazione tardiva e ko amaro per le gialloblù contro Carpe Diem

Una partita a due facce. La Perullo Volley Livorno alza bandiera bianca e perde in casa in quattro set contro Carpe Diem (12-25, 11-25, 25-23, 23-25) cambiando marcia troppo tardi. Dopo due set senza storia, con Carpe Diem che ha dettato legge in lungo e largo, spalle al muro le gialloblù di coach D’Alesio hanno trovato la forza per reagire, mettere in difficoltà le avversarie e allungare la partita. Purtroppo non è bastato per arrivare quantomeno a giocarsi il tiebreak e muovere la propria classifica. Adesso, a tre giornate dalla fine del campionato, le speranze di strappare un posto nei playout per le gialloblù sono ridotte al lumicino. Anche fare 9 punti con Ambra Cavallini Pontedera, Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino e Normac Genova potrebbe non bastare visto che il terzetto che occupa le posizioni dalla sestultima alla quartultima, composto da Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino, Timenet Empoli e Iglina Albisola, ha 11 lunghezze di vantaggio sulla Perullo Volley Livorno e da regolamento basteranno 3 punti di distanza a fine campionato per far scattare la forbice che significherebbe retrocessione diretta.

Come detto, l’inizio della partita è tutto di marca Carpe Diem. La Perullo Volley Livorno fatica a trovare ritmo e a mettere il pallone in terra con continuità, mentre le gigliate fanno il bello e il cattivo tempo lasciando pochissimo spazio di manovra alle gialloblù. Il risultato sono due set che scorrono via in poco più di 50 minuti, con Carpe Diem che indirizza la gara lungo i binari preferiti trascinata da una straordinaria Altea Mezzedimi che chiude il primo parziale con un’ace e il secondo con un colpo implacabile in parallela.

Nel terzo set Carpe Diem esce di nuovo meglio dai blocchi (5-0), ma stavolta la Perullo Volley Livorno non vuole più recitare il ruolo dello sparring partner. Le gialloblù ritrovano la parità sul 10-10 e poi, nonostante un paio di tentativi di fuga delle avversarie, mettono la testa avanti sul 20-19. L’inerzia è tutta dalla parte della Perullo Volley Livorno, che allunga e chiude con un primo tempo di Linda Pettenon per il 25-23.

Alla ripresa delle operazioni è ancora la Perullo Volley Livorno che fa la voce grossa, portandosi sopra prima 5-1 e poi 11-5. Le gialloblù sembrano avere le carte in regola per forzare il tie-break, ma poi qualcosa si inceppa nel motore della Perullo Volley Livorno. Carpe Diem comincia la rimonta e mette la freccia per il sorpasso sul 16-15. Melosi e compagne rimangono a contatto, cercano in tutti i modi di rimanere a galla ma al quarto match point Carpe Diem chiude i giochi regalandosi tre punti preziosi nella corsa playoff.