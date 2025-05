Volley Livorno: “Reset e ripartire, il sogno della B2 è ancora lì a un passo di distanza”

Home

31 Maggio 2025

Livorno 31 maggio 2025

Reset e ripartire, perché il sogno B2 è ancora lì, a un solo passo di distanza. Questo è il mantra con il quale questa settimana la Bi.Emme Service Volley Livorno è tornata a lavorare in palestra dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Timenet Empoli Pallavolo.

Questa sera (con inizio gara alle ore 21) per le gialloblù di coach D’Alesio sarà infatti tempo di tornare in campo in quel di Bagno a Ripoli per affrontare l’Astra Chiusure Lampo nell’andata dello spareggio promozione che mette in palio il secondo e ultimo ticket disponibile per il salto di categoria.

L’Astra Chiusure Lampo ha chiuso la stagione regolare al secondo posto alle spalle della Timenet Empoli Pallavolo nel girone A, conquistando 71 punti in 28 giornate disputate con un record di 24 vittorie e 4 sconfitte, lo stesso della Bi.Emme Service Volley Livorno.

Nel primo turno dei playoff, l’Astra Chiusure Lampo ha superato il McDonald’s Volley Porcari al golden set davanti al proprio pubblico. Tra le giocatrici da tenere d’occhio in casa Euroripoli Volley ci sono sicuramente Carolina Sacchetti ed Elena Butnaru.

Sacchetti è l’opposta che ha fatto la differenza nel ritorno con Porcari ed è arrivata tra le file dell’Astra Chiusure Lampo dopo un paio di stagioni in B1 con Liberi e Forti.

Butnaru è una centrale di grandissima esperienza (classe 1975) che vanta in carriera anche qualche passaggio in Serie A1 con Scavolini Pesaro e Chateau d’Ax Urbino Volley, tra le tante squadre dove ha militato.

Per Melosi e compagne non sarà certo un compito facile. Le gialloblù dovranno tirare fuori l’orgoglio e la grinta viste durante tutto l’anno per cercare di tornare a casa con una vittoria (o almeno con un punto in tasca) per poi chiudere i conti nel ritorno del 7 giugno al PalaFollati in Banditella. Spinta dal calore del proprio pubblico, la Bi.Emme Service Volley Livorno è chiamata alla grande impresa per trasformare il sogno in realtà e coronare quella che finora è stata una grandissima annata per le gialloblù.

