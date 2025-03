Home

22 Marzo 2025

Livorno 22 marzo 2025 Volley Livorno, ripartenza col botto: Casciavola primo ostacolo di una settimana intensa

Dopo il weekend di sosta (forzata) a causa dell’allerta meteo che ha colpito la Toscana nell’ultimo fine settimana, la Bi.Emme Service Volley Livorno torna in campo oggi pomeriggio (sabato 22 marzo), con inizio gara alle ore 18, tra le mura amiche del PalaFollati in Banditella per affrontare la Verodol Pallavolo Casciavola.

Una partita da prendere assolutamente con le pinze, non solo perché Casciavola è sempre una rivale ostica da affrontare, ma anche perché il recupero contro il Volley Team Lunigiana, snodo cruciale per la stagione delle gialloblù, è stato fissato per mercoledì 26 marzo alle ore 21.

Dunque, come già accaduto quest’anno, le ragazze di coach D’Alesio saranno impegnate per tre volte in sette giorni e cominciare con il piede giusto sarebbe davvero un ottimo modo per poi vivere gli impegni successivi sulle ali dell’entusiasmo.

Ma, come detto, Casciavola non arriverà certo in Banditella per recitare il ruolo della vittima sacrificale. All’andata, alla Bi.Emme Service servirono 5 set (e una grande rimonta nel quarto parziale) per avere ragione di Casciavola e sfatare il tabù del PalaPediatrica, che fino a quel momento era solo luogo di ricordi amari per il Volley Livorno.

La sensazione è che Casciavola vorrà vendicare sportivamente quanto successo qualche mese fa e tornare a casa con qualche punto in tasca. Se da una parte Melosi e compagne hanno bisogno di far bene per difendere la prima posizione in classifica, dall’altra la Verodol deve fare risultato per cercare di togliersi dalla lotta per la salvezza e vivere un finale di campionato il più tranquillo possibile.

La Bi.Emme Service dovrà scendere in campo con il piglio giusto per provare a mettere la partita fin da subito sui binari preferiti e conquistare l’intera posta in palio senza farsi trascinare da Casciavola, che in stagione ha già giocato 11 tie-break su 19 partite disputate, in un’altra estenuante maratona.