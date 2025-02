Home

Sport

Volley Livorno: risposta da grande squadra, 3-0 alla Folgore e vetta confermata

Sport

18 Febbraio 2025

Volley Livorno: risposta da grande squadra, 3-0 alla Folgore e vetta confermata

Livorno 18 febbraio 2025 Volley Livorno: risposta da grande squadra, 3-0 alla Folgore e vetta confermata

Torna subito alla vittoria la BiEmme Service Volley Livorno. Le ragazze di coach D’Alesio si sono messe immediatamente alle spalle la sconfitta con il Delfino Volley Pescia andando a vincere in tre set in trasferta sulla Folgore San Miniato (16-25, 22-25, 19-25).

Il punteggio non deve trarre in inganno, non è stata certo una passeggiata per le gialloblù. Di fronte a una palestra con tanto tifo sugli spalti per spingere le padrone di casa, Melosi e compagne hanno offerto una buona prestazione portando a casa tre punti molto importanti.

Con questa vittoria, il Volley Livorno mantiene la prima posizione in classifica a quota 46 punti, con una lunghezza di vantaggio sulla coppia formata da Delfino Volley Pescia e McDonald’s Volley Porcari.

A San Miniato Basso, la BiEmme Service entra in campo con le scarpe ben allacciate e scappa subito via sul 4-0. La Folgore accorcia le distanze, ma le gialloblù allungano di nuovo e costringono San Miniato al timeout (12-6).

Il Volley Livorno procede spedito fino al punto del 25-16 messo a terra da Margherita Lari che chiude la prima frazione di gara.

Il secondo set si apre con la Folgore che tenta la fuga in un paio di occasioni. La BiEmme Service rintuzza ogni scatto in avanti delle avversarie e con un break da cinque punti in fila sale sopra 12-8. San Miniato risponde subito presente e riporta il punteggio in parità (13-13). Il Volley Livorno preme di nuovo sull’acceleratore e rompe l’equilibrio portandosi avanti di 3 punti sul 20-17. Le gialloblù non si voltano più indietro e conquistano il parziale per 25-22.

Alla ripresa delle operazioni le due squadre viaggiano a lungo spalla a spalla. San Miniato rimane a lungo a contatto con le gialloblù, ma sul 13-13 è la BiEmme Service a piazzare un 5-0 che spezza l’equilibrio.

La Folgore ci prova in tutti i modi a rimontare lo svantaggio, trascinata anche dai propri tifosi, ma sul 21-18 il Volley Livorno scala un’altra marcia per tenere le giallorosse a debita distanza. A scrivere la parola “fine” e far partire i titoli di coda ci pensa un ace di Zonta per il 25-19 che consegna i tre punti nelle casse della BiEmme Service.