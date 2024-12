Home

20 Dicembre 2024

Livorno 20 dicembre 2024 Volley Livorno sconfigge in tre set Aglianese Volley e agguanta Pescia in testa alla classifica

Torna a casa con tre punti la Bi.Emme Service Volley Livorno dalla trasferta infrasettimanale in casa dell’Aglianese Volley.

Le gialloblù hanno superato in tre set le neroverdi (14-25, 15-25, 23-25). Dopo due parziali condotti alla grande da Melosi e compagne, nell’ultimo set l’Aglianese ha dato filo da torcere alle ragazze di coach D’Alesio, che hanno avuto il merito di rimanere sempre concentrate e chiudere la contesa per 3-0.

Con questa vittoria, la Bi.Emme Service ha raggiunto in testa alla classifica a quota 28 punti il Delfino Volley Pescia, sconfitto in contemporanea giovedì sera a Quarrata in quattro set.

Le gialloblù torneranno in campo domani, sabato 21 dicembre, al PalaFollati in Banditella (inizio partita ore 18) per l’ultimo impegno del 2024 contro la Pallavolo Follonica, sesta in campionato a -8 dalla vetta e reduce dal bel successo di mercoledì sulla Pallavolo Cascina.

In avvio di gara, il Volley Livorno parte subito forte. Le gialloblù toccano rapidamente l’8-1, costringendo Agliana al timeout. Le neroverdi si riorganizzano e piazzano un controbreak di 5-0 che porta il punteggio sul 9-6 per la Bi.Emme Service. Il Volley Livorno risponde da par suo mettendo a terra sei punti in fila (15-6). Le livornesi non si voltano più indietro fino al punto di Migliorini per il 25-14.

Nel secondo parziale la musica è più o meno la stessa. La Bi.Emme Service tiene alti i giri del proprio motore e scappa via sul 13-3. L’Aglianese Volley accenna un tentativo di rimonta (14-8), ma le gialloblù sono sul pezzo e danno un’altra accelerata per tenere le avversarie a debita distanza (19-9). L’errore al servizio di Giuliani concede il 25-15 alla Bi.Emme Service.

Sotto di due set, l’Aglianese Volley non alza di certo bandiera bianca. Le neroverdi fanno la voce grossa e si portano avanti 8-3, con coach D’Alesio che per la prima volta decide di fermare la partita. Il minuto in panchina serve alla Bi.Emme Service per ritrovare la concentrazione. Le gialloblù, infatti, si rimettono subito nella scia delle padrone di casa (8-7).

La rimonta del Volley Livorno si completa sul 13-13. A spezzare l’equilibrio ci pensa l’Aglianese, che mette la freccia e sale 20-18. Le gialloblù capovolgono la situazione con un parziale di 4-0, ma Aglianese non ci sta e si torna in parità sul 23-23. La volata finale premia la Bi.Emme Service, con Bitossi che mette la firma sul 25-23 che consegna la vittoria alle gialloblù.

