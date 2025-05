Volley Livorno, sconfitta amara al tie-break nella finale di andata dei playoff: ora serve l’impresa a Empoli

Home

18 Maggio 2025

Arriva una sconfitta al tie-break (21-25, 25-22, 25-17, 15-25, 11-15) nella finale di andata dei playoff promozione per la Bi.Emme Service Volley Livorno.

Dopo cinque set, sono state le ragazze della Timenet Pallavolo Empoli a portarsi a casa la vittoria. Le due contendenti per un posto in B2 hanno dato vita a una partita ricca di capovolgimenti di fronte e molto equilibrata, come ci si poteva aspettare da un testa a testa tra le vincitrici dei due gironi.

Nulla è perduto per la Bi.Emme Service, che adesso dovrà andare a Empoli sabato prossimo con l’imperativo di fare 3 punti per conquistare il salto di categoria, mentre con un successo gialloblù per 3-2 sarebbe il golden set a decidere la vincitrice tra Bi.Emme Service e Timenet.

In avvio di gara è il Volley Livorno a scattare meglio dai blocchi (7-4), ma Empoli risponde subito presente salendo sopra 12-9. Melosi e compagne riportano il punteggio in perfetto equilibrio sul 14-14, ma la Timenet si alza sui pedali e si riporta avanti di 4 lunghezze sul 19-15. Non appena la Bi.Emme Service accorcia le distanze, Empoli rimette le mani sul volante e con una diagonale di Donati realizza il 25-21.

Alla ripresa delle operazioni, la formazione di coach D’Alesio cerca di nuovo la fuga (11-7). Ancora una volta, Empoli non ci sta e impatta sul 14-14. Stavolta, però, il Volley Livorno mantiene il comando delle operazioni. Dopo un paio di tentativi non andati a buon fine, le gialloblù si scrollano definitivamente di dosso le avversarie e con un tocco di seconda di Migliorini per il 25-22 riportano in parità il conto dei parziali.

Sulle ali dell’entusiamo, la Bi.Emme Service comincia il terzo set imponendo il proprio gioco (11-7). La Timenet non riesce a rimontare lo svantaggio, il Volley Livorno non si volta praticamente mai indietro e con un mani-fuori di Zonta mette a terra il punto del 25-17.

L’inerzia della partita sembra scivolare nelle mani delle gialloblù, ma la Timenet prende in contropiede la Bi.Emme Service portandosi rapidamente avanti 11-4. Le empolesi mantengono il Volley Livorno sempre a distanza di sicurezza e con una giocata d’astuzia di Buggiani per il 25-15 trascinano la partita al tie-break.

Nel quinto set, la Bi.Emme Service e la Timenet viaggiano spalla a spalla fino al cambio campo. A rompere l’equilibrio è Empoli, che guadagna tre punti di margine sull’11-8. Il Volley Livorno torna sotto sull’11-10, ma Empoli accelera e con un colpo a tutto braccio di Donati chiude i giochi sul 15-11.

