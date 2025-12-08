Home

Sport

Volley Livorno: sconfitta in quattro set dal Versilia per le gialloblu di coach D’Alesio

Sport

8 Dicembre 2025

Volley Livorno: sconfitta in quattro set dal Versilia per le gialloblu di coach D’Alesio

Livorno 8 dicembre 2025 Volley Livorno: sconfitta in quattro set dal Versilia per le gialloblu di coach D’Alesio

Sconfitta con rammarico per la Perullo Volley Livorno. Al PalaFollati in Banditella, il Versilia Pietrasanta Volley vince in quattro set (25-20, 23-25, 16-25, 23-25) e ritorna a casa con tre punti in tasca. Come già accaduto in altre occasioni, a esclusione del terzo set la partita si è decisa su un paio di momenti che sono girati a favore delle versiliesi, con le gialloblù di coach D’Alesio che non sono riuscite a piazzare la zampata vincente per spingere l’inerzia della gara dalla loro parte.

L’avvio è tutto di marca versiliese. Le ospiti entrano in campo con le scarpe ben allacciate e scappano subito via sull’8-2. La formazione di coach Bigicchi tiene a lungo in mano il pallino del gioco, ma la Perullo Volley Livorno punto dopo punto rosicchia lo svantaggio fino a impattare sul 16-16. Le gialloblù non si fermano, mettono la freccia e vanno sopra 20-17. Il Versilia non risponde a dovere e una diagonale di Pasanisi vale il 25-20 per la Perullo Volley Livorno.

Il secondo set comincia sulla falsariga del precedente. Versilia fa la voce grossa e si porta rapidamente avanti di quattro lunghezze (10-6). Stavolta tutto sembra filare liscio per le ospiti, ma le gialloblù non ci stanno e dal 19-14 per il Versilia il punteggio torna in parità (20-20). La Perullo Volley Livorno sale addirittura sul 23-22, ma un mini-break di 3-0, chiuso da un ace di Gorgoglione, porta al 25-23 per le versiliesi.

Al rientro in campo, Versilia continua a spingere sull’acceleratore (14-9). La reazione delle gialloblù tarda ad arrivare, tanto che le ospiti toccano la doppia cifra di vantaggio sul 22-12. Il Versilia va fino in fondo e mette a terra il punto del 25-16.

La Perullo Volley Livorno non ha certo intenzione di arrendersi senza lottare. Con il piglio giusto, Melosi e compagne mettono in difficoltà le avversarie toccando il +6 (16-10). Nel miglior momento delle gialloblù, qualcosa si inceppa e il Versilia rimette la testa avanti sul 18-17. Il finale è, purtroppo per le gialloblù, un remake di quanto visto nel secondo set. La Perullo Volley Livorno trova prima il 22-20 e poi il 23-22, ma di nuovo un ace di Gorgoglione vale il 25-23 che chiude definitivamente i giochi.

foto: Andrea Dani (@andreadaniphoto)

Volley Livorno: sconfitta in quattro set dal Versilia per le gialloblu di coach D’Alesio