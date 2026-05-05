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Volley Livorno: sconfitta in tre set per le gialloblù nell’ultima trasferta di quest’anno a Castelfiorentino

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5 Maggio 2026

Volley Livorno: sconfitta in tre set per le gialloblù nell’ultima trasferta di quest’anno a Castelfiorentino

Livorno 5 maggio 2026 Volley Livorno: sconfitta in tre set per le gialloblù nell’ultima trasferta di quest’anno a Castelfiorentino

Ultima trasferta amara per la Perullo Volley Livorno. Le gialloblù sono state sconfitte in tre set dalla Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino. A fare la differenza è stata la voglia delle biancorosse di padrone di casa di andarsi a prendere quei tre punti che, grazie alla sconfitta di Albenga con Chianti, hanno regalato la salvezza matematica con una giornata di anticipo alla Cip-Ghizzani.

A Castelfiorentino l’inizio non è dei più brillanti per Melosi e compagne. I’Giglio prende rapidamente il largo (7-3), con la Perullo Volley Livorno che fa fatica a ingranare. Le gialloblù vedono le avversarie scappare via (17-9), con il primo set che scivola punto dopo punto nella direzione della Cip-Ghizzani. Un ace di Matilde Del Carlo vale il 25-11 per le padrone di casa.

Alla ripresa delle operazioni, la musica non cambia, con Castelfiorentino che continua a condurre le danze. Sotto 10-4, la Perullo Volley Livorno finalmente si scuote. Le gialloblù tornano prima nella scia delle rivali di giornata e poi mettono addirittura la testa avanti sul 14-13. Per qualche minuto si viaggia spalla a spalla, con nessuno che riesce a prendere il largo. Nel finale è di nuovo la Cip-Ghizzani a dettare legge, con il punteggio che passa da 20-19 a 25-20 per le biancorosse.

Nel terzo set la Perullo Volley Livorno esce meglio dai blocchi di partenza (7-4). Purtroppo è il più classico dei fuochi di paglia. Castelfiorentino mette a terra 10 punti in fila e ribalta completamente la situazione. Da lì in poi è un monologo targato Cip-Ghizzani fino all’ace di Cantini per il 25-16 che chiude definitivamente i giochi.

Volley Livorno: sconfitta in tre set per le gialloblù nell’ultima trasferta di quest’anno a Castelfiorentino

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