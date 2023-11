Home

28 Novembre 2023

Volley Livorno sconfitta per 3-1 nel derby con Cecina

Livorno 28 novembre 2023 – Volley Livorno sconfitta per 3-1 nel derby con Cecina

Torna a casa con una sconfitta il Volley Livorno dal derby in trasferta contro la Baia del Marinaio Volley Cecina.

Davanti a un palazzetto pieno in ogni ordine di posto, con oltre 300 persone presenti sugli spalti, le gialloblù hanno ceduto il passo di fronte alle padrone di casa per 3-1 (22-25, 27-25, 25-21, 25-21). Una partita molto tirata, come ogni derby deve essere, che si è risolta sugli episodi, con le cecinesi che hanno avuto un pizzico di fortuna in più nei momenti chiave dell’incontro. Al di là del risultato, il Volley Livorno esce da questo incontro sicuramente a testa alta, con tanta voglia di far bene già a partire dai prossimi impegni.

Nel primo set il Volley Livorno esce dai blocchi di partenza leggermente contratto. Punto dopo punto, le gialloblù prima chiudono il distacco e poi piazzano un break nel finale che permette alle ragazze di coach D’Alesio di vincere il parziale in tranquillità.

Al rientro in campo, le labroniche cominciano sbagliando qualche pallone di troppo e concedendo a Cecina di scappare via nel punteggio. Le livornesi hanno la forza di recuperare le avversarie fino ai vantaggi, dove il Volley Livorno spreca la chance di salire avanti 2-0 sul 25-24 prima di subire tre punti di fila dalle avversarie.

Nel terzo parziale, nonostante una ricezione di buon livello, le gialloblù sono andate in difficoltà in attacco. Sempre costrette a rincorrere le avversarie, Melosi e compagne nelle fasi finali sono tornate in scia alla Baia del Marinaio, ma poi è mancata la lucidità necessaria per portare a casa il set. Il quarto e ultimo parziale ha seguito lo stesso canovaccio del precedente, con Cecina sempre avanti e Livorno a inseguire fino al 25-21 che ha chiuso definitivamente i giochi.

