Home

Sport

Volley Livorno, sconfitta per le ragazze di coach D’Alesio contro la Pallavolo Cascina

Sport

30 Ottobre 2023

Volley Livorno, sconfitta per le ragazze di coach D’Alesio contro la Pallavolo Cascina

Livorno 30 ottobre 2023 – Volley Livorno, sconfitta per le ragazze di coach D’Alesio contro la Pallavolo Cascina

Non concede il bis il Volley Livorno, che dopo il bel successo all’esordio tra le mura amiche del PalaFollati per 3-0 sul Volley Peccioli è costretto a cedere il passo nella seconda giornata di campionato sul campo della Pallavolo Cascina.

Le padrone di casa si sono imposte sulle gialloblù per 3-1 (18-25, 25-22, 25-22, 25-21) mettendosi in tasca l’intera posta in palio.

Nelle fasi iniziali della partita, però, è il Volley Livorno a tenere in mano le redini dell’incontro. Nonostante l’avversario non fosse dei più facili da affrontare, Melosi e compagne hanno approcciato la partita molto bene, con la giusta attenzione.

Le ragazze di coach D’Alesio hanno infatti giocato un ottimo primo set, come dimostra il punteggio finale di 18-25 in loro favore.

Poi, già dal secondo parziale, il Volley Livorno ha perso il proprio smalto. L’atteggiamento delle gialloblù è diventato fin troppo remissivo, con le ragazze che hanno commesso troppi errori giocando una pallavolo senza ritmo.

Cascina ha approfittato a piene mani delle difficoltà delle rivali di giornata scappando rapidamente via nel punteggio sia nel secondo che nel terzo set.

Le labroniche hanno cercato di rimanere a contatto, grazie soprattutto a dei buoni turni in battuta di Matilda Mastrosimone, ma non sono mai riuscite a completare la rimonta e mettere la testa avanti nel punteggio.

Nell’ultimo set il Volley Livorno ha di nuovo alzato il livello del proprio gioco, con le due squadre che hanno a lungo viaggiato punto a punto.

Nel finale, però, a fare la differenza sono state nuovamente le cascinesi, che hanno piazzato un piccolo ma decisivo break che ha regalato loro la vittoria e i tre punti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin