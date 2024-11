Home

Sport

Volley Livorno: scontro ad alta quota, al PalaFollati arriva Porcari

Sport

9 Novembre 2024

Volley Livorno: scontro ad alta quota, al PalaFollati arriva Porcari

Livorno 9 novembre 2024 Volley Livorno: scontro ad alta quota, al PalaFollati arriva Porcari

Dopo la grande vittoria in rimonta di settimana scorsa sul Montebianco Pieve Volley, per la Bi.Emme Service Volley Livorno domani pomeriggio (sabato 9 novembre) comincia un mini-ciclo di ferro. In calendario per le gialloblù, infatti, ci sono due scontri diretti ad alta quota, da giocare entrambi nel proprio quartier generale del PalaFollati di Banditella, prima con il McDonald’s Volley Porcari e poi con il Volley Team Lunigiana, a oggi seconda e quarta forza del girone B di Serie C. Come detto, il Volley Livorno arriva a questo doppio appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo aver strappato al tie-break un successo davvero prezioso contro Montebianco.



«È stata una partita difficile. – ha confermato coach Matteo D’Alesio – Le ragazze hanno voluto fortemente la vittoria e sono state brave a rimanere concentrate anche dopo il secondo set, che forse meritavamo di vincere, e riuscire a rimontarla.

Avevamo bisogno di una prestazione di carattere che ci desse dei segnali importanti, è arrivata in trasferta contro una squadra molto forte e siamo molto contenti di questo. Sotto 2-0, la squadra non ci stava ad aver offerto quella prestazione, sono rientrate convinte di poterla ribaltare e con l’atteggiamento giusto abbiamo portato a casa i due punti al tie-break».

Tra le protagoniste della vittoria sul Montebianco c’è anche Eleonora Passaglia, arrivata quest’estate a vestire i colori gialloblù alla corte di coach D’Alesio. «Contro Montebianco nei primi due set – ha dichiarato la centrale – abbiamo commesso qualche errore di troppo e c’è mancata un po’ di concentrazione. Poi abbiamo tirato fuori la grinta necessaria e la voglia di vincere per portarla a casa. Dobbiamo ripartire da qui, perché ora ci aspettano due partite difficili».



Il prossimo avversario della Bi.Emme Service Volley Livorno, sabato pomeriggio alle 18, sarà quel McDonald’s Volley Porcari che nella passata stagione ha chiuso la stagione regolare al primo posto con tanti punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici.

«L’anno scorso – ha ribadito D’Alesio – Porcari ha ammazzato la regular season e quest’anno, a mio parere, sono ancora più forti. Ora non è il momento di pensare agli altri e alla classifica, dobbiamo concentrarci su di noi e su cosa c’è da migliorare a livello di tecnica e di gioco. Spero che sarà una partita divertente da giocare e da vedere per il pubblico».

«Mi aspetto una gara combattuta. – ha concluso Passaglia – In settimana abbiamo lavorato in palestra per prepararla al meglio e dare il massimo davanti ai nostri tifosi».

Volley Livorno: scontro ad alta quota, al PalaFollati arriva Porcari