Volley Livorno: seconda partita di fila in casa, al PalaFollati arriva il Volley Lunigiana

16 Novembre 2024

Livorno 16 novembre 2024

Dopo il bel successo di settimana scorsa sul Volley Porcari, la Bi.Emme Service Volley Livorno non ha certo intenzione di fermarsi. Domani pomeriggio (sabato 16 novembre, con fischio d’inizio alle 18) le ragazze di coach D’Alesio scendono di nuovo in campo al PalaFollati in Banditella per affrontare il Volley Lunigiana, altra formazione candidata a un ruolo di vertice nel girone B di Serie C.

La vittoria in quattro set con Porcari ha lasciato in dote non solo il secondo posto in classifica, ma anche una grande carica in tutto lo spogliatoio gialloblù.

«La partita di sabato – conferma Serena Bitossi, vice-capitana della Bi.Emme Service Volley Livorno – ci ha lasciato tanta adrenalina addosso, anche nei giorni successivi.

È stato tutto molto, dall’appoggio della panchina che si è fatta sentire per tutta la partita al pubblico che si è acceso nei momenti decisivi e la prestazione in sé, che a mio modo di vedere è stata la più bella da inizio anno.

Dopo che il primo set non è andato bene, a fare la differenza è stata la nostra voglia di riscatto. Non capita tutti i giorni di giocare partite di spessore come quella di sabato, quando ci siamo trovate in difficoltà ci siamo unite ancor di più per raggiungere il risultato che volevamo».

«Devo fare i complimenti alle ragazze – ha aggiunto coach D’Alesio – perché per noi era davvero importante cercare di sbloccarci contro le prime del campionato.

Per un anno e mezzo non siamo riusciti a fare punti negli scontri diretti, stavolta ce l’abbiamo fatta dopo una partita molto difficile dove le ragazze sono state molto brave».

Adesso però non è il tempo di cullarsi sugli allori, anche perché nel quartier generale gialloblù arriva una squadra che ha tutte le carte in regola per poter lottare per un posto ai playoff da qui fino a fine stagione.

«Dopo le belle prestazioni come quella con Porcari – avvisa coach D’Alesio – l’insidia è sempre dietro l’angolo. Dobbiamo tenere alta l’attenzione e mettere in campo la stessa voglia di vincere che abbiamo dimostrato nelle ultime due giornate. Lunigiana è molto forte, ha diverse giocatrici esperte che hanno un passato anche in Serie A.

Sarà una partita molto difficile». «Purtroppo o per fortuna – conclude Bitossi, banda classe 1996 – non esistono avversari semplici in questo campionato. Noi dobbiamo sfruttare la carica e l’energia che ci ha dato vincere contro Porcari per fare bene e giocare un’altra partita divertente sia per noi che per il pubblico».

