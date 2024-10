Home

Sport

19 Ottobre 2024

Volley Livorno: seconda trasferta in fila, scontro al vertice in casa del Delfino Volley Pescia

Livorno 19 ottobre 2024

Non c’è tempo per cullarsi troppo sugli allori in casa Volley Livorno. Dopo le prime due giornate di campionato, dove le gialloblù di coach D’Alesio hanno raccolto due vittorie contro l’Oasilido Volley Viareggio e il Progetto Volley Bottegone, per le livornesi arriva subito un test probante.

Oggi, sabato 19 ottobre, il Bi. Emme Service Livorno è infatti atteso da una trasferta in casa del Delfino Volley Pescia, una delle altre due squadre che insieme alle gialloblù è in testa alla classifica a punteggio pieno.

Nell’ultimo fine settimana, Melosi e compagne hanno portato a casa un successo in rimonta grazie a una bella prova di squadra, con diverse ragazze entrate a gara in corso che hanno dato il loro contributo alla causa gialloblù.

«Per noi – ha spiegato Erica Ricoveri, libero del Bi.Emme Service Volley Livorno – è molto importante avere una squadra così profonda. Avere così tante ragazze da schierare è fondamentale per girare a nostro favore i set e le partite, portare a casa punti importanti, ma soprattutto ci aiuta in settimana perché ci permette di allenarci su livelli molto alti».

Tra le tante protagoniste della vittoria sul Progetto Volley Bottegone anche Giorgia Lavoratori, autrice di tre ace nei momenti più delicati del secondo, terzo e quarto set. «Sono contenta – ha dichiarato la banda classe 2004 – per l’opportunità che mi ha dato coach D’Alesio. Entrare e mettere a terra tre ace non è mai facile, sono felice della mia prestazione.

Contro Bottegone è stata una partita difficile, siamo andate sotto di un set ma poi siamo state brave nel recuperare e andare a vincere».

Nella passata stagione il Delfino Pescia ha sempre dato del filo da torcere alle gialloblù. Se il Bi.Emme Service Volley Livorno vorrà tornare a casa con qualcosa in tasca servirà un’altra bella prova da parte di tutto il gruppo a disposizione di coach D’Alesio, come ha ricordato Ricoveri: «Pescia è una squadra che durante l’estate si è rinforzata prendendo qualche giocatrice. Per fare bene dovremo lottare su ogni punto fino alla fine e avere la voglia di non far cadere a terra nemmeno un pallone».

