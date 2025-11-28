Home

Volley Livorno: sfida ad Albenga questo sabato nella trasferta più lunga del campionato

28 Novembre 2025

Livorno 28 novembre 2025

Sono 275 i chilometri che separano Livorno e Albenga. Una strada lunga più di tre ore che la Perullo Volley Livorno dovrà percorrere sabato 28 novembre per affrontare la trasferta più lunga del suo campionato. Nella Riviera di Ponente della Liguria, le gialloblù di coach D’Alesio dovranno cercare di dare una scossa alla loro stagione dopo la sconfitta di settimana scorsa nello scontro diretto con il Rinascita Volley. «Stiamo vivendo un momento difficile – ha confermato coach D’Alesio – dove evidentemente quello che facciamo non basta per fare punti.

L’unico modo per uscirne è mantenere un atteggiamento positivo e allenarci ancora meglio durante la settimana».

A complicare la situazione per la Perullo Volley Livorno anche qualche problema fisico di troppo che non permette alle gialloblù di esprimersi al massimo delle loro potenzialità. Ma Melosi e compagne non sono certo una squadra in cerca di alibi e siamo certi che in terra ligure daranno il 110% per cercare di tornare a casa con i primi punti raccolti lontano dal loro quartier generale in questo campionato.

Di fronte, si troveranno un Raviolificio Albenga che, al pari della Perullo Volley Livorno, è alla ricerca di certezze e consapevolezze. Dopo un avvio di stagione straordinario, con tre vittorie nelle prime tre giornate, che aveva permesso alle liguri di salire da sole in testa alla classifica, la formazione allenata da coach Mattia Antola è incappata in quattro sconfitte consecutive.

Reduce dal 3-1 rimediato settimana scorsa per mano del Carpe Diem, Albenga vuole senza dubbio invertire questo trend negativo per tornare a sorridere e festeggiare davanti al proprio pubblico. Tra le giocatrici da tenere d’occhio in casa Albenga c’è senza ombra di dubbio la centrale Melissa Fazio, protagonista già in diverse occasioni quest’anno di prestazioni di altissimo livello.