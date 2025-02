Home

Sport

Volley Livorno: sfida al vertice, arriva il Delfino Volley Pescia

Sport

8 Febbraio 2025

Volley Livorno: sfida al vertice, arriva il Delfino Volley Pescia

Livorno 8 febbraio 2025 Volley Livorno: sfida al vertice, arriva il Delfino Volley Pescia

Scontro ad alta quota per la Bi.Emme Service Volley Livorno questo fine settimana. Oggi pomeriggio (sabato 8 febbraio) al PalaFollati in Banditella, con inizio alle ore 18.30, arriva il Delfino Volley Pescia per una sfida di quelle da far girare la testa.

Ad affrontarsi, infatti, saranno la capolista del girone B di Serie C (Volley Livorno) e una delle sue due più immediate inseguitrici (Delfino Pescia), distanti appena 4 punti in classifica.

La Bi.Emme Service arriva a questa partita dopo la bella vittoria ottenuta sabato scorso davanti al proprio pubblico contro il Progetto Volley Bottegone, un 3-0 che ha riservato qualche insidia alle gialloblù.

«Bottegone – ha raccontato coach D’Alesio – è venuta a Livorno senza niente da perdere, in cerca di punti per la salvezza, e ha giocato un’ottima partita.

Noi abbiamo iniziato molto forte, nel secondo set siamo stati avanti di tanto, poi nel terzo parziale ci hanno messo in difficoltà fino a metà set. A quel punto le ragazze sono state bravissime nel piazzare il break decisivo per portare a casa i tre punti.

Sono contento della prestazione della squadra e soprattutto dell’impatto dato da chi è entrato a gara in corso, hanno tutte dato un grande contributo, era quello di cui avevamo bisogno».

«Nei primi due set con Bottegone – ha confermato Eleonora Melosi, capitana della Bi.Emme Service Volley Livorno – abbiamo giocato in maniera molto tranquilla, nonostante loro abbiano diverse buone giocatrici in squadra.

Nel terzo abbiamo patito un leggero calo di attenzione, ma poi siamo state pronte nel rispondere in maniere efficace, recuperare e portare a casa set e partita».

Con ancora tante giornate da disputare, Bi.Emme Service Volley Livorno-Delfino Volley Pescia non sarà certo la partita decisiva di questa stagione per le due squadre, ma sicuramente fare un buon risultato potrebbe dare uno slancio importante in vista dei prossimi impegni.

«Pescia – ci ha tenuto a ricordare coach D’Alesio – ci ha battuto nella gara di andata, noi dovremo cercare di riscattarci. Sarà una bella sfida, molto difficile, il nostro obiettivo sarà quello di divertirci e di far divertire il pubblico presente in Banditella». «Vogliamo arrivare a questa partita – ha concluso Melosi, centrale classe 1998 – cariche più che mai. La sconfitta all’andata, unica partita persa del nostro campionato finora, ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Entreremo in campo agguerrite. Lo sport è fatto di partite come questa, non vedo l’ora di giocarla e vedere come andrà a finire».

Volley Livorno: sfida al vertice, arriva il Delfino Volley Pescia