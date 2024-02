Home

Volley Livorno: sfida al vertice per le gialloblu, impegnate in trasferta contro la capolista Volley Porcari

17 Febbraio 2024

Dopo poche settimane dalla gara di andata, Volley Livorno e Volley Porcari tornano ad affrontarsi oggi, sabato 17 febbraio 2024. Già, perché a causa del maltempo la prima sfida tra queste due squadre era stata rimandata di qualche mese e quindi adesso il calendario mette di nuovo una opposta all’altra la capolista (Volley Porcari) del girone C della Serie C e la sua più immediata inseguitrice (Volley Livorno).

Il caso ha voluto che, dopo l’ultima giornata disputata, le gialloblu di coach D’Alesio siano nuovamente a 4 punti di distanza dalla vetta, complice il successo di Melosi e compagne per 3-1 su Cascina e la sconfitta di Porcari in casa della Robur Massa.

«Sono contento – ha dichiarato coach D’Alesio – della prestazione della squadra contro Cascina. A tratti abbiamo espresso un buon livello di gioco al cospetto di un’ottima squadra che ha saputo metterci in difficoltà.

Dopo aver perso il terzo set, le ragazze sono state brave a ritrovare subito la lucidità per chiudere la partita evitando di andare al tie-break».

Ora il Volley Livorno ha una seconda chance per chiudere il gap dalla prima della classe e mettersi nella scia di una Porcari che, finora, aveva concesso pochissimi spazi di manovra alle avversarie.

«Andiamo a giocare da loro – ha continuato D’Alesio – con la stessa differenza di punti di quando loro sono venute a Banditella. All’andata siamo consapevoli di aver commesso degli errori che non vogliamo ripetere.

Il nostro obiettivo è quello di giocare la nostra miglior pallavolo divertendoci».

«Contro una squadra così forte come quella di Porcari – ha confermato Giulia Mannucci – non possiamo regalare troppi punti gratuiti come abbiamo fatto all’andata.

Sarà una partita dove dovremo essere pronte a lottare dall’inizio alla fine e scendere in campo grintose. Non possiamo permetterci di prenderla troppo alla leggera».

