Volley Livorno: sfida cruciale a Follonica per blindare la vetta

28 Aprile 2025

Torna in campo domani sera la Bi.Emme Service Volley Livorno per quello che è diventato il terzo turno infrasettimanale del campionato, stavolta non previsto dal calendario a inizio stagione.

La trasferta di Follonica, infatti, sarebbe dovuta andare in scena sabato scorso, ma in omaggio ai funerali di Papa Francesco tutto lo sport in Italia si è fermato per ricordare il Pontefice e dunque il testa a testa tra le gialloblù di coach D’Alesio e la Pallavolo Follonica è stato rimandato di 72 ore.

Per Melosi e compagne, questa partita è un crocevia a dir poco importante di questa stagione. A tre giornate dal termine, la corsa per i playoff è ancora più viva che mai.

La classifica vede la Bi.Emme Service al primo posto con 65 punti, a +2 sul Delfino Pescia e +4 sul McDonald’s Porcari. Fare un buon risultato a Follonica permetterebbe al Volley Livorno di fare un passo avanti davvero importante verso l’obiettivo della post season, anche perché mercoledì sera a Porcari andrà in scena lo scontro diretto tra la seconda e la terza forza del torneo.

La forza della Bi.Emme Service è che le gialloblù hanno il grande vantaggio di dover pensare solo a loro stesse, concentrandosi esclusivamente sulle tre partite che restano da qui a fine campionato senza dover controllare i risultati delle altre.

Dall’altra parte della rete, il Volley Livorno si troverà di fronte una Pallavolo Follonica che è già sicura di essere ai nastri di partenza della prossima Serie C, ma che siamo sicuri darà il massimo per far bene davanti ai propri tifosi.

Basta guardare i numeri, che sottolineano come Follonica stia cavalcando una striscia aperta di quattro successi consecutivi tra le amiche, per capire che la Bi.Emme Service dovrà fin da subito giocare con le stringhe ben allacciate per evitare brutte sorprese.

