Home

Sport

Volley Livorno: splendida vittoria delle gialloblu nello scontro diretto con Porcari

Sport

11 Novembre 2024

Volley Livorno: splendida vittoria delle gialloblu nello scontro diretto con Porcari

Livorno 11 novembre 2024 Volley Livorno: splendida vittoria delle gialloblu nello scontro diretto con Porcari

Vince e convince la Bi.Emme Service Volley Livorno. Le gialloblù hanno superato in quattro set il McDonald’s Volley Porcari (19-25, 25-21, 25-23, 25-19) conquistando tre punti davvero preziosi per la loro classifica. Con questo risultato, Melosi e compagne salgono a quota 14 punti scavalcando proprio il Volley Porcari per salire al secondo posto in solitaria, a -4 dalla capolista Delfino Pescia.

In avvio di gara sono le ospiti a fare il bello e il cattivo tempo. In men che non si dica, Porcari si porta sull’11-1, indirizzando ben presto il set lungo i binari preferiti. La Bi.Emme Service accorcia le distanze, ma non riesce mai a scendere sotto i 4-5 punti di svantaggio. Porcari controlla senza grossi problemi e chiude sul 25-19.

La risposta delle gialloblù non tarda ad arrivare. Al rientro in campo, il Volley Livorno prende subito in mano il comando delle operazioni (3-0). Le ospiti pareggiano sul 7-7, ma la Bi.Emme Service accelera per tornare di nuovo avanti di 3 lunghezze (10-7). Le gialloblù non mollano la presa e con due ace consecutivi di Zonta piazzano il 25-21 che rimette in perfetto equilibrio il conto dei parziali.

I primi punti del terzo set sembrano un déjà-vu di quanto accaduto a inizio partita, con Porcari che scappa via sul 7-1. Stavolta, però, la reazione delle livornesi è immediata. Le gialloblù prima impattano sul 14-14 e poi volano sul +6 (22-16). Nel momento di massima difficoltà, il Volley Porcari tira fuori tutto il proprio carattere completando la rimonta sul 23-23. La Bi.Emme Service non si fa superare e sul set point arriva un errore di Interlandi che vale il 25-23 in favore delle ragazze di coach D’Alesio.

Nel quarto set si viaggia a lungo spalla a spalla, con Porcari che cerca di fare la voce grossa e il Volley Livorno che contiene i tentativi di fuga delle rivali. Sul 15-15, Migliorini entra in battuta e la Bi.Emme Service produce un break di 4-0. È lo scatto decisivo. A far partire i titoli di coda sull’incontro ci pensa una fast di Melosi per il 25-19 che fa scattare la festa tra le gialloblù.

«È stata una partita fantastica. – ha commentato a fine gara Chiara Zonta – Ci siamo divertite come non mai, ci siamo riscattate. Era importantissimo fare bene, abbiamo fatto anche meglio e siamo felicissime per questo. Nei primi set facciamo ancora fatica, ma poi diamo tutto negli altri set. Anche da questo punto di vista siamo state davvero eccezionali».

Volley Livorno: splendida vittoria delle gialloblu nello scontro diretto con Porcari