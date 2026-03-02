Home

2 Marzo 2026

Volley Livorno: stop interno per le gialloblù, al PalaCosmelli passa Prato in tre set

Stop interno per la Perullo Volley Livorno. Al PalaCosmelli, le gialloblù di coach D’Alesio sono state superate per 3-0 dall’Ariete Pallavolo Prato (16-25, 22-25, 20-25), con le laniere che hanno rispettato il pronostico della vigilia.

Le gialloblù hanno cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, arrivando vicine a conquistare il secondo set e mettendo in piedi una bella rimonta nel finale del terzo set, a testimonianza di come la prestazione della Perullo Volley Livorno non sia affatto da buttare via in toto. Le assenze non devono essere un alibi, ma senza dubbio possiamo affermare che affrontare con un roster non al completo avversari di questa caratura, con Prato che ha pienamente meritato i 3 punti in più in classifica, non è certo una passeggiata per nessuno, men che meno per la Perullo Volley Livorno, che non ha comunque fatto mancare l’impegno e la dedizione in campo dal primo all’ultimo punto, come sottolineato anche dal tifo del pubblico che ha sostenuto Melosi e compagne fino alla fine. Da sabato prossimo, con la trasferta in casa dell’Iglina Albisola, per la Perullo Volley Livorno comincia un mini-ciclo di tre partite dove ci sarà bisogno di dare tutto per provare a dare una svolta a questa stagione e rilanciarsi in vista della volata finale.

Tra Perullo Volley Livorno e Ariete Pallavolo Prato l’inizio della partita sorride alle gialloblù (6-2), grazie anche a quelle errore di troppo delle avversarie. Non appena Prato ritrova equilibrio, l’Ariete comincia a imporre il proprio gioco. Le laniere prima riportano il punteggio in parità (8-8) e poi scappano via senza concedere repliche alle padrone di casa (20-13). Con un muro di Fanelli, Prato fa 25-16 e porta a casa il primo set.

Alla ripresa delle operazioni, la Perullo Volley Livorno sale di colpi tenendo a lungo testa alle rivali di giornata. Anzi, stavolta sono proprio Melosi e compagne a prendere in mano il comando delle operazioni. La Perullo Volley Livorno tenta la fuga portandosi avanti 14-12 e 18-14. Ma proprio sul +4 in favore delle gialloblù, l’Ariete si riorganizza, riduce le distanze e mette la freccia sul 21-20. A chiudere la pratica ci pensa un primo tempo di Mattei per il 25-22.

Nel terzo set è subito Prato a fare la voce grossa (8-4). Le ospiti tengono la Perullo Volley Livorno a distanza di sicurezza, mantenendo spesso e volentieri tra i 4 e i 5 punti di vantaggio. Le gialloblù producono il loro massimo sforzo per tornare in scia sul 20-18. Purtroppo, al momento di tentare l’aggancio, le energie vengono meno in casa Perullo Volley Livorno e una diagonale di Saletti regala il 25-20 all’Ariete

