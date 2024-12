Home

Sport

Volley Livorno supera in 4 set la Pallavolo Cascina, conquista la nona vittoria stagionale in campionato

Sport

16 Dicembre 2024

Volley Livorno supera in 4 set la Pallavolo Cascina, conquista la nona vittoria stagionale in campionato

Volley Livorno supera in 4 set la Pallavolo Cascina, conquista la nona vittoria stagionale in campionato Livorno 16 dicembre 2024

Non poteva che cominciare nel migliore dei modi la settimana da tre partite in sette giorni per la Bi.Emme Service Volley Livorno. Al PalaFollati, le gialloblù hanno sconfitto in quattro set la Pallavolo Cascina (25-20, 25-22, 25-27, 25-21) confermandosi al secondo posto in classifica. Una partita giocata per larghi tratti su altissimi livelli da Melosi e compagne, brave a esprimere un’ottima pallavolo contro un avversario dimostratosi davvero tosto da battere.

Nelle fasi iniziali, il Volley Livorno e la Pallavolo Cascina si scambiano più volte la leadership, senza però che qualcuno prenda davvero in mano le redini del set. La Bi.Emme Service sale sul 16-12, ma un controbreak spinge le ospiti sul 18-20. Coach D’Alesio chiama timeout e l’inerzia si ribalta completamente. Le gialloblù mettono a terra 7 punti in fila fino all’ace di Migliorini che vale il 25-20.

Il secondo set viaggia più o meno sulla falsa riga del parziale inaugurale. A spezzare l’equilbrio ci pensa la Bi.Emme Service, che sul 17-17 piazza un mini-allungo fino al 20-17. Nonostante Cascina cerchi in tutti i modi di rifarsi sotto, il Volley Livorno mantiene la calma, contiene i tentativi di rimonta e chiude il set per 25-22 dopo un’infrazione delle avversarie.

La partita sembra mettersi sui binari giusti per Melosi e compagne, ma Cascina non ha certo intenzione di abbandonare il campo. Sotto prima 8-2 e poi 16-11, le ospiti riportano il punteggio in parità trascinando il set ai vantaggi. Dopo aver annullato due match point per il Volley Livorno, Cascina mette la firma sul 27-25 che allunga la gara.

La Bi.Emme Service inizia il quarto set commettendo qualche errore di troppo. Le gialloblù hanno però il merito di scuotersi subito dal torpore e invertire immediatamente la rotta. Le labroniche inseriscono le marce alte, scappano via sul 17-11 e stavolta sono brave a non voltarsi più indietro. L’errore in battuta di Francesca Corti regala al Volley Livorno il 25-21 che mette la parola fine e porta altri tre punti nelle casse delle gialloblù.

«La partita – ha commentato a fine gara capitan Eleonora Melosi – è andata estremamente bene. Abbiamo lasciato il terzo set per strada perché abbiamo rallentato un attimo e Cascina è stata brava ad approfittarne giocando in maniera attenta Sono contenta della prestazione. Non è mai facile tornare a giocare dopo il turno di riposo, la settimana di allenamento è stata abbastanza tosta, ci ha permesso di farci trovare pronte e il risultato si è visto. Godiamoci questa vittoria ma dobbiamo mettere subito la testa alle prossime due partite, le ultime del 2024, che sono davvero difficili. Speriamo di goderci le festività natalizie con una buona carica».

Volley Livorno supera in 4 set la Pallavolo Cascina, conquista la nona vittoria stagionale in campionato