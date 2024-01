Home

13 Gennaio 2024

Livorno 13 gennaio 2024 – Volley Livorno, torna in campo la Serie C, a Banditella arriva Casciavola

Dopo la lunga sosta per le festività natalizie, sabato pomeriggio alle 18 il Volley Livorno torna in campo nel proprio quartier generale per ricominciare il proprio cammino nel campionato di Serie C.

Le ragazze di coach D’Alesio hanno chiuso il 2023 inanellando tre vittorie consecutive che hanno permesso a Meloni e compagne di salire al secondo posto.

Il 2024 delle gialloblu comincia con uno scontro diretto ad alta quota. Al PalaFollati di Banditella, infatti, arriva la Pallavolo Casciavola, che in classifica si trova a pari punti con le gialloblu.

La prima partita del nuovo anno, specie dopo qualche settimana senza impegni ufficiali, può sempre riservare qualche sorpresa, ma coach D’Alesio ha piena fiducia nella sua squadra:

«Purtroppo, per colpa dell’influenza, durante le vacanze abbiamo avuto qualche defezione con alcune ragazze che hanno saltato qualche allenamento. Chi c’era ha comunque dato sempre il massimo.

Contro Casciavola sarà una partita difficile. Ci troveremo di fronte una squadra giovane ma molto forte, con grandi qualità sia a livello fisico che tecnico. Dovremo cercare di dare il massimo e far valere il fattore campo.

Spero che il pubblico venga a riempire la palestra e ci dia una mano con il suo tifo».

A tre giornate dalla fine del girone di andata, il bilancio della stagione del Volley Livorno fino a questo momento è senza dubbio positivo.

Le gialloblu hanno raccolto cinque vittorie nelle sette partite disputate e hanno il secondo miglior rapporto tra set vinti e set persi alle spalle della capolista Volley Porcari, distante sette lunghezze ma con una gara giocata in più rispetto alle labroniche.

«Sicuramente la prima parte di stagione è andata molto bene. – ha commentato Chiara Zonta, tornata quest’estate a vestire i colori gialloblu dopo cinque anni trascorsi lontano da casa – Siamo soddisfatte dei risultati che abbiamo portato a casa. Aver vinto l’ultima partita prima della sosta in casa per 3-0 contro la Pallavolo Follonica è stato molto importante.

Ora dobbiamo far vedere che siamo una squadra che è in grado di dare tanto da qui fino a fine stagione. La partita contro Casciavola sarà una sfida decisiva per la classifica. Ci stiamo preparando al meglio, siamo davvero cariche per rientrare in campo e dare il meglio di noi».

