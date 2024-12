Home

Sport

Volley Livorno torna in campo per affrontare la Pallavolo Cascina

Sport

14 Dicembre 2024

Volley Livorno torna in campo per affrontare la Pallavolo Cascina

Livorno 14 dicembre 2024 Volley Livorno torna in campo per affrontare la Pallavolo Cascina

Dopo un sabato di riposo forzato a causa del turno di stop che tutte le squadre devono osservare sia nel girone di andata che in quello di ritorno, domani pomeriggio (sabato 14 dicembre) alle 18 la Bi.Emme Service Volley Livorno torna in campo per affrontare la Pallavolo Cascina davanti ai propri tifosi al PalaFollati in Banditella.

Le ragazze di coach D’Alesio sono reduci dalla bella vittoria in tre set di due settimane fa sull’Ecoresort Paradù Donoratico Volley.

Un risultato che ha permesso a Melosi e compagne di confermarsi in seconda posizione a quota 22 punti.

La settimana di pausa ha permesso alle gialloblù di concentrarsi su loro stesse e su certi piccoli dettagli ancora da migliorare.

«Dovevamo lavorare su alcune situazioni. – ha confermato coach D’Alesio – La pausa ci ha permesso di farlo in maniera più approfondita, soprattutto sulla gestione dei palloni in attacco e degli errori in battuta».

«Il campionato è lungo – ha sottolineato Margherita Lari, banda classe 2002 arrivata la scorsa estate a vestire i colori del Volley Livorno – e queste pause sono necessarie per rimettersi in sesto, sia da un punto di vista fisico che mentale».

A tastare il polso delle gialloblù ci penserà la Pallavolo Cascina, che in classifica si trova proprio alle spalle della Bi.Emme Service con 17 punti conquistati in 9 partite disputate.

«Giochiamo contro una delle migliori squadre del nostro girone. – ha dichiarato senza troppi giri di parole coach D’Alesio – Sarà la prima di tre partite nell’arco di sette giorni, perché poi giovedì avremo il turno infrasettimanale in trasferta e sabato 21 giocheremo di nuovo casa.

Non avremo molto tempo a disposizione per prepararci, daremo il massimo per fare il meglio possibile». «Cascina non è da sottovalutare. – gli ha fatto eco Lari – Al di là della posizione in classifica, è una squadra capace di grandi prestazioni di carattere e in grado di portare via punti da tutti i campi. Dovremo prestare molta attenzione al nostro gioco senza lasciare niente al caso».

Volley Livorno torna in campo per affrontare la Pallavolo Cascina