28 Ottobre 2024

Livorno 28 ottobre 2024 – Volley Livorno torna subito al successo, vince a San Miniato

Torna subito al successo la Bi.Emme Service Volley Livorno, che davanti ai propri tifosi supera per 3-1 la Folgore San Miniato (17-25, 25-22, 25-17, 27-25) conquistando la terza vittoria nelle prime quattro giornate di campionato.

Tre punti arrivati in rimonta per le ragazze di coach D’Alesio, con un finale di partita vietato ai deboli di cuore che ha poi fatto scoppiare di gioia tutto il PalaFollati sul punto del 27-25 che ha regalato questa importante affermazione alle gialloblù.

Nelle prime fasi, la Bi.Emme Service Volley Livorno ha ancora qualche scoria da smaltire dopo la sconfitta della settimana prima a Pescia. Le ospiti scappano sull’11-3, le padrone di casa accorciano sull’11-9 ma con un nuovo break da 6-0 San Miniato piazza la spallata decisiva per vincere il set (25-17).

Al rientro in campo, il Volley Livorno cambia marcia. Le gialloblù cercano la fuga sul 7-4, San Miniato non ci sta e impatta sul 7-7. Melosi e compagne non si perdono d’animo e mettono di nuovo tre lunghezze di distanza tra loro e le rivali di giornata (11-8).

La Folgore rimane attaccata nel punteggio, ma la Bi.Emme Service mantiene sempre il comando delle operazioni fino al 25-22 messo a terra da Mastrosimone. Nel parziale successivo, il Volley Livorno risolve la pratica volando rapidamente sul 12-3 e lasciando San Miniato sempre a debita distanza di sicurezza.

Nel quarto set, complice qualche errore di troppo in attacco delle gialloblù, la Folgore tocca il +6 sul 15-9. Nonostante un paio di tentativi di rimonta del Volley Livorno, le porte del tie-break sembrano ormai già aperte quando San Miniato sale sul 23-19.

A complicare ancor di più la situazione per le gialloblù è l’infortunio di Mannucci, costretta ad abbandonare il campo, con coach D’Alesio che butta nella mischia Cabras (classe 2008).

E’ proprio nel momento di massima difficoltà che il Volley Livorno trova la forza per reagire, annullare quattro set point alle avversarie e, dopo un finale a dir poco epico, andare a vincere per 27-25 portando così a casa l’intera posta in palio.

«Sono tre punti importantissimi che andavano assolutamente presi dopo la brutta prestazione di Pescia. – ha commentato a fine gara la palleggiatrice gialloblù Sofia Migliorini – Nel quarto set è stata dura, eravamo 3-4 punti in svantaggio, poi è arrivato anche l’infortunio di Giulia (Mannucci), ma con l’aiuto di tutte dalla panchina siamo riuscite a prenderci questa vittoria. Siamo partite un po’ contratte, loro ci hanno aggredito fin da subito. Poi ci siamo sciolte e abbiamo dimostrato di saper giocare bene, aver raggiunto il risultato che volevamo è quello che conta».

