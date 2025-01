Home

18 Gennaio 2025

Livorno 18 gennaio 2025 Volley Livorno: ultima giornata del girone di andata, a Banditella arriva il Blu Volley Quarrata

Tutto pronto per l’ultima giornata del girone di andata nel campionato di Serie C di pallavolo femminile.

La Bi.Emme Service Volley Livorno chiuderà questa prima metà di stagione questa sera davanti al proprio pubblico al PalaFollati in Banditella contro il Blu Volley Quarrata, con inizio eccezionalmente alle ore 21.

Le gialloblù sono reduci dalla bella vittoria esterna per 3-0 su Migliarino, un successo arrivato grazie a una prestazione di squadra più che positiva. «Le ragazze – ha confermato coach D’Alesio – hanno giocato bene su un campo difficile contro un avversario davvero tosto.

La prima partita dopo la sosta è sempre complicata, si sono fatte trovare pronte e abbiamo imposto il nostro ritmo contro una squadra ben messa in campo. Le ragazze sono state brave a portare a casa i tre punti».

«È stata una partita difficile come tutte le altre. – gli ha fatto eco Chiara Zonta, opposta classe 2001 – In settimana ci eravamo preparate fin nei minimi dettagli, sapevamo che Migliarino ha diverse giocatrici di buon livello e siamo arrivate alla gara molto cariche. Questo 3-0 ci ha permesso di salire da sole in testa alla classifica».

Come già successo diverse volte in stagione, anche con Migliarino coach D’Alesio ha potuto contare sul contributo non solo del proprio sestetto titolare, ma anche di chi entrando dalla panchina ha dato una grossa mano nel raggiungere questo successo.

«Per noi – ha continuato D’Alesio – è molto importante avere una rosa completa e competitiva.

Chi il sabato ha meno occasione di esprimersi con continuità in settimana si allena sempre al 100% e ogni volta che viene chiamata in causa fa spesso la differenza facendosi trovare pronta».

Come detto, questo sabato sera la Bi.Emme Service si troverà di fronte il Blu Volley Quarrata, settima in classifica con 21 punti conquistati in 13 partite disputate. «Come sempre – ha ribadito Zonta – prepareremo questa sfida al meglio e cercheremo di portare a casa punti pesanti».

«Sarà una partita difficile. – ha concluso coach D’Alesio – Quarrata ha già fatto diverse vittime in stagione, è una squadra allenata molto bene da un coach giovane ma di grande esperienza.

Verrà da noi molto motivata e con tanta voglia di fare bene, il nostro compito sarà quello di approcciarla al meglio cercando di divertirci come sempre»

