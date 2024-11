Home

Volley Livorno: un altro big match vinto, superato in 4 set il Volley Lunigiana

18 Novembre 2024

Livorno 18 novembre 2024 Volley Livorno: un altro big match vinto, superano in 4 set il Volley Lunigiana

Esame di maturità superato a pieni voti per la Bi.Emme Service Volley Livorno. Dopo il successo di settimana scorsa su Porcari, le gialloblù si sono ripetute andando a vincere in quattro set (26-24, 21-25, 25-20, 25-15) sul Volley Team Lunigiana, altra formazione costruita per stare ai vertici del girone B di Serie C. Con questa nuova affermazione, la sesta in 7 giornate, Melosi e compagne hanno confermato la seconda posizione in classifica salendo a quota 17 punti

Dopo un inizio di gara davvero equilibrato, Lunigiana cerca la fuga sul 17-14. Timeout di coach D’Alesio e al rientro in campo la Bi.Emme Service piazza un break di 7-2. Ma le ospiti non ci stanno, riprendono il comando delle operazioni e salgono sopra 23-21. La risposta del Volley Livorno è immediata: tre punti in fila delle gialloblù e set che va ai vantaggi. A completare l’opera ci pensa Migliorini, che realizza il 26-24 spedendo la palla là dove nessuna avversaria può arrivare.

Nel secondo set la prima spallata viene messa a segno dalle gialloblù, che si portano avanti 15-11. Ancora una volta, però, Lunigiana non ha certo intenzione di alzare bandiera bianca.

Le ospiti prima rimontano e poi mettono la freccia sul 20-19. Sulle ali dell’entusiasmo Lunigiana vola via fino al 25-21 messo a terra da Gorgoglione.

Il Volley Livorno non si scompone. Anzi, sono proprio le ragazze di coach D’Alesio a fare immediatamente la voce grossa (10-5). Lunigiana non ha le energie per reagire, la Bi.Emme Service ne approfitta e allunga fin sul 18-9. Nonostante l’ennesimo tentativo delle avversarie di tornare a contatto, le gialloblù tengono in mano le redini del set, chiuso da un errore di Marku per il 25-20.

Tornato avanti nel conteggio dei parziali, il Volley Livorno continua a tenere il piede piantato sull’acceleratore. Lunigiana fa di tutto per restare in partita, ma le gialloblù non lasciano scampo alle rivali di giornata. A scrivere la parola fine sull’incontro è una diagonale precista e potente di Lari: 25-15 e altri tre punti nelle casse della Bi.Emme Service.

«Abbiamo giocato una partita stupenda. – ha commentato a fine gara Emma Salani, centrale classe 2006 entrata nel primo e nel quarto set per dare una mano in battute – Era proprio quello che ci serviva. Siamo molto contente di aver portato a casa i tre punti, speriamo di continuare su questa strada. Sono felice per l’opportunità che mi è stata data da coach D’Alesio per poter dare una mano alla squadra, l’obiettivo è continuare a migliorare e dare il mio contributo».

