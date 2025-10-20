Home

Volley Livorno: un gran primo set non basta, le gialloblù perdono 3-1 contro Chianti Volley

20 Ottobre 2025

Volley Livorno: un gran primo set non basta, le gialloblù perdono 3-1 contro Chianti Volley

Livorno 20 ottobre 2025

Torna a casa a mani vuote la Perullo Volley Livorno dalla prima trasferta dell’anno. Nel posticipo della domenica della seconda giornata di campionato, le ragazze di coach Falchi sono state superate in quattro set (16-25, 25-23, 25-23, 25-21) dal Chianti Volley.

A San Casciano in Val di Pesa, l’inizio di partita era stato davvero favorevole per Melosi e compagne. Dopo una buona partenza di Chianti (6-4), la Perullo Volley Livorno ha prodotto un break di undici punti in fila per prendere saldamente in mano il comando delle operazioni. Nonostante qualche timido tentativo di rimonta delle avversarie, le gialloblù hanno chiuso il set con una diagonale di Zonta per il 25-16.

Al rientro in campo, le labroniche hanno mantenuto il piede ben piantato sull’acceleratore mettendo in difficoltà le chiantigiane. Nel momento di massima difficoltà, con la Perullo Volley Livorno avanti 20-16, le padrone di casa hanno tirato fuori la grinta prima riducendo il distacco e poi impattando sul 21-21. Il finale di set punto a punto ha premiato Chianti, che con Finazzi ha trovato il decisivo 25-23.

In quel momento l’ago della bilancia ha cominciato a spostarsi verso Chianti, che ha ribaltato l’inerzia della partita spinta dall’entusiasmo del proprio pubblico. La formazione di coach Travaglini, approfittando di una Perullo Volley Livorno leggermente troppo nervosa, è scappata via prima sull’11-8 e poi sul 21-15. Le gialloblù sono tornate nella scia delle rivali di giornata, ma ancora una volta ci ha pensato Finazzi a mettere la firma sul 25-23.

Spalle al muro, la Perullo Volley Livorno inserisce le marce alte in avvio di quarto set (7-2). Ma Chianti Volley ha rapidamente riportato il punteggio in parità sul 9-9 per poi mettere la freccia per il sorpasso (14-12). Stavolta le gialloblù non sono riuscite a riaprire la partita, Chianti Volley ha allungato e Bigliazzi ha messo a terra il punto del 25-21 che ha fatto partire i titoli di coda.