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Volley Livorno: viaggio a vuoto in Versilia, sconfitta in tre set per Melosi e compagne

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13 Aprile 2026

Volley Livorno: viaggio a vuoto in Versilia, sconfitta in tre set per Melosi e compagne

Livorno 13 aprile 2026 Volley Livorno: viaggio a vuoto in Versilia, sconfitta in tre set per Melosi e compagne

Viaggio a vuoto in Versilia per la Perullo Volley Livorno. Dopo le tre vittorie in fila con Liberi e Forti, Rinascita e Albenga, le gialloblù hanno perso in tre set (25-18, 25-14, 25-15) contro la seconda forza del campionato.

Basta leggere i risultati dei singoli parziali per capire come il Versilia Pietrasanta non abbia fatto sconti alle ragazze di coach D’Alesio, conducendo le operazioni praticamente dall’inizio alla fine.

A esclusione della prima metà del primo set, rimasto in equilibrio fino all’11-11, e delle fasi iniziali del terzo set, la partita è stata sempre saldamente in mano alle versiliesi. Coach D’Alesio ha provato a pescare a piene mani dalla panchina, con la classe 2008 Matilda Mastrosimone che ha messo a terra i suoi primi punti in Serie B2, ma anche cambiando le carte in tavola il risultato è rimasto lo stesso.

In avvio di gara, la Perullo Volley Livorno esce bene dai blocchi (3-1). Il Versilia Pietrasanta risponde subito presente e mette la testa avanti portandosi sopra 9-6. Le gialloblù non ci stanno e il punteggio torna in perfetta parità sull’11-11. Le padrone di casa hanno più benzina nel loro serbatoio e di forza si riportano sul +3 (18-15). La fuga stavolta è quella buona, un muro di Roni regala il 25-18 alle versiliesi.

Alla ripresa delle operazioni, il Versilia Pietrasanta detta subito legge (9-5). La Perullo Volley Livorno cerca in tutti i modi di arginare le avversarie, ma la formazione di coach Bigicchi non concede mai il fianco e chiude sul nascere ogni tentativo di rimonta delle gialloblù. Il divario tra Versilia e Perullo Volley Livorno si allarga fino al 25-14 in favore delle padrone di casa.

Nel terzo set, Melosi e compagne tirano fuori tutto quello che è rimasto nel loro serbatoio. La Perullo Volley Livorno passa in vantaggio sul 6-5, ma è il più classico dei fuochi di paglia. Le versiliesi aumentano i giri del loro motore e scappano via sul 16-9. Il Versilia Pietrasanta non si volta più indietro e mette a terra il 25-15 che fa partire i titoli di coda.

Volley Livorno: viaggio a vuoto in Versilia, sconfitta in tre set per Melosi e compagne