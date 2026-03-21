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Volley Livorno: vietato fermarsi per le gialloblù, questa sera scontro diretto con Rinascita

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21 Marzo 2026

Volley Livorno: vietato fermarsi per le gialloblù, questa sera scontro diretto con Rinascita

Livorno 21 marzo 2026 Volley Livorno: vietato fermarsi per le gialloblù, questa sera scontro diretto con Rinascita

Vietato fermarsi. La Perullo Volley Livorno torna in campo domani sera (sabato 21 marzo, inizio ore 21) per iniziare un mini-ciclo di due partite che possono davvero rilanciare in tutto e per tutto la stagione delle gialloblù di coach D’Alesio. In due settimane, infatti, Melosi e compagne affronteranno le squadre che immediatamente precedono la Perullo Volley Livorno. Si comincia dalla trasferta di Firenze contro il Rinascita Volley.

Le gialloblù arrivano a questa partita dopo essere tornate alla vittoria settimana scorsa. Il successo al tie-break davanti al proprio pubblico sulla Stillisolutions Liberi e Forti ha sicuramente dato nuova linfa e morale a tutta la Perullo Volley Livorno. «È stata una partita molto impegnativa e tosta – ha commentato coach D’Alesio – contro una squadra forte e ben organizzata che ha qualità sia fisiche che tecniche davvero importanti. Le ragazze sono state brave nell’approcciarla nella maniera giusta. Finalmente abbiamo recuperato tutte le infortunate e ora il gruppo è al completo. Nelle partite precedenti, nonostante le difficoltà, le ragazze erano state molto brave e siamo sempre riusciti a giocarci le partite, perdendo diversi set ai vantaggi.

Questa vittoria dimostra che la squadra è viva». Tra chi è rientrata dopo un periodo di stop c’è Linda Pettenon, tra le protagoniste del successo avendo messo la firma sul primo e sull’ultimo punto gialloblù contro Liberi e Forti. «Abbiamo lottato fino alla fine – ha confermato la centrale della Perullo Volley Livorno – e portato a casa una vittoria che è fondamentale per lo spirito. In allenamento stiamo dando il massimo, era giunta l’ora di far vedere quanto valiamo anche in partita.

Personalmente, dopo essere stata ferma un mese, è stata una grande rivincita». Fare bene contro Rinascita, che nell’ultima giornata ha dato filo da torcere a Carpe Diem perdendo il derby solo al quinto set, potrebbe far fare un ulteriore salto di qualità alla Perullo Volley Livorno. Non solo perché tornare a casa con qualcosa in tasca significherebbe finalmente rompere il tabù delle trasferte (zero punti raccolti lontano da Livorno finora), ma soprattutto vorrebbe dire accorciare le distanze contro una diretta concorrente nella lotta salvezza per poi spiccare il volo verso un finale di campionato che potrebbe davvero regalare tante soddisfazioni alle gialloblù.

Volley Livorno: vietato fermarsi per le gialloblù, questa sera scontro diretto con Rinascita