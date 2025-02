Livorno 15 febbraio 2025 Volley Livorno, vietato sbagliare: a San Miniato per ripartire

Tutto pronto in casa Bi.Emme Service Volley Livorno per la partita di domani sera (sabato 15 febbraio) che vedrà le gialloblù di coach D’Alesio impegnate in trasferta contro la Folgore San Miniato, con inizio alle ore 21.15.

Melosi e compagne arrivano a questa gara con tanta voglia di rivincita dopo la sconfitta di settimana scorsa nello scontro diretto con il Delfino Volley Pescia.

Una partita giocata davvero bene da entrambe le compagini, come ha commentato anche coach D’Alesio:

«È stata davvero una bella sfida, di altissimo livello, sia tecnico che fisico, giocata davanti a un pubblico molto numeroso e molto caldo, che ci tengo a ringraziare.

Le ragazze hanno giocato una grande partita contro una squadra fortissima, probabilmente la più forte del campionato insieme a Porcari.

Il risultato è andato male, ma partite come questa girano su due-tre palloni. Siamo stati sfortunati, ma sono comunque contento e soddisfatto della prestazione delle ragazze.

Nei momenti di difficoltà è entrata molto bene Mannucci, che era alla sua prima “vera” partita al rientro dopo l’infortunio.

Anche Lavoratori è stata decisiva, come spesso fa quando entra in campo, così come Salani, che si è presentata in battuta con l’atteggiamento giusto e la voglia di dare una mano alla squadra».

«Voglio fare i complimenti al Pescia – ha aggiunto Serena Bitossi, vice-capitana della Bi.Emme Service Volley Livorno – perché è stata davvero una partita bellissima, sono sicura che il pubblico si sia divertito davvero tanto a vederla.

Onore a loro per aver vinto, noi abbiamo iniziato la gara un po’ contratte, forse la sentivamo un po’ troppo perché volevamo vendicare la sconfitta dell’andata. Purtroppo non ci siamo riuscite, ma non è successo niente, il campionato è ancora lungo e ora dobbiamo solo pensare a lavorare per far bene nelle prossime partite».

Già, di partite da qui fino alla fine della stagione regolare ne mancano ancora 11 e la lotta ai piani alti si fa sempre più intensa, con la Bi.Emme Service in testa a quota 43 punti inseguita dalla coppia Pescia-Porcari, entrambe a 42 punti. Ed è anche per questo che fare un buon risultato contro San Miniato diventa un obiettivo davvero importante da raggiungere per le gialloblù.

«Dovremo approcciare questa partita al meglio – mette in guardia D’Alesio – perché San Miniato è una squadra giovane ma molto forte. Sono alla ricerca di punti per salvarsi, quando sono venute a Livorno ci hanno fatto faticare parecchio, noi dobbiamo rialzarci subito e ripartire». «All’andata – conclude Bitossi, banda classe 1996 – ci hanno messo in difficoltà in diversi momenti, dobbiamo metterci lì e partire cariche fin da subito. Fondamentale sarà non sottovalutare le avversarie e trovare quel cambio di marcia che ci serve per tornare a fare punti».